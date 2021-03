Prva strana država kupuje Lazar 3

Turkmenistan je prva strana država koja je kupila srpsko borbeno oklopno vozilo Lazar 3.

Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji, a istovremeno i u Turkmenistanu, izjavio je da je proboj ovog oklopnog vozila na tržište jedne azijske zemlje još jedna velika pobjeda srpske vojne industrije.

"Dosad smo prodavali samohodne haubice, u Aziji i EU, ali ovo je prva prodaja Lazara 3, i to Turkmenistanu, a to će otvoriti i druga tržišta za ovo vozilo", rekao je Lazanski za Sputnjik.

Prema njegovim riječima, riječ je o odličnom borbenom vozilu, uvedenom u upotrebu VS 2018. godine, koje ima oklopnu zaštitu nivoa "tanag 3", ali ima mogućnosti dodatnog keramičkog oklopa, što mu povećava balističku zaštitu. Težak je 26 tona i razvija brzinu do 120 kilometara na sat. U opciji njegovog naoružanja može biti i mitraljez DUBS 12,7 mm, top 30 mm ili jači top od 57 mm.

"To je verovatno najbrže oklopno vozilo u toj kategoriji i to je njegova izuzetna prednost", ocjenjuje Lazanski i napominje da bi bilo dobro da Srbija predstavi svoje naoružanje na Međunarodnom vojnotehničkom forumu "Armija" u Rusiji, koji se smatra najvećim sajmom vojne opreme u svijetu.

Aleksandar Radić, vojni analitičar, za Kurir objašnjava da je srpska vojna industrija u principu više usmjerena na izvoz.

"I to je nešto što se radilo i u prošlosti, ali su se sada prilike promenile. Do sada su ovo vozilo koristile samo Vojska Srbije i policijske jedinice, ali je bilo neophodno da se probije led, da se dođe do stranih kupaca i da se otvori put ka drugim tržištima", rekao je Radić.