Puška koja pravi selfije - i to iz "Kalašnjikova"

Čuveni ruski proizvođač oružja "Kalašnjikov" predstavio je sačmaricu futurističkog izgleda, sposobnu za povezivanje sa pametnim mobilnim telefonima, kao i za fotografisanje. Kontroverzna puška izazvala je mnogo pažnje.

Nova puška MP-155 ultima predstavljena je pred veliku izložbu koja će biti održana u tematskom parku "Patriot ekspo" u blizini Moskve.

Oružje ima displej kao i digitalnu kameru, pokazuju promotivni snimci.

