Putin letio bombarderom koji može nositi 12 nuklearnih raketa (VIDEO)

Ruski predsjednik Vladimir Putin letio je danas u modernizovanom strateškom bombarderu Tu-160M koji može nositi nuklearno oružje, što će se na Zapadu vjerovatno tumačiti kao jasan podsjetnik na nuklearne kapacitete Moskve.

Divovski avion s okretnim krilima, kojem je NATO dao kodno ime "Blackjacks", modernizovana je verzija bombardera iz doba Hladnog rata koji bi bivši Sovjetski Savez rasporedio u slučaju nuklearnog rata za isporuku oružja na velike udaljenosti.

Državna televizija prikazala je Putina kako se spušta niz ljestve iz aviona nakon leta i novinarima govori da je to pouzdana i modernizirana letjelica koju ruske vazdušne snage mogu prihvatiti.

"To je novi stroj, puno toga je novo. Lakše ga je kontrolisati. Pouzdan je", rekao je Putin.

Putin took off this morning in the new TU-160 Strategical Bomber which will be in service soon. (Kremlin) pic.twitter.com/5FrzgBFiKG