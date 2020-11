Rumunija kupuje američko vozilo Oškoš JLTV za specijalne jedinice

Nakon Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i Rumunija se opredijelila za kupovinu nove generacije oklopnih vozila Oškoš JLTV koja se smatraju nasljednikom američkog Hamvija.

Realizacija ugovora o isporuci vozila JLTV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) kompanije Oškoš (Oshkosh) vrijednog 54,6 miliona dolara planira se do kraja 2022. godine. Do sada nije saopštena količina koja se kupuje, ali da procjenjuje da će to biti do 130 vozila imajući u vidu da je cijena po komadu u zavisnosti od konfiguracije i naoružanja između 230 i 433 hiljade dolara.

Vlada u Bukureštu odobrila je kupovinu poslije povratka ministra odbrane Nikole Čiuča iz zvanične posjete Vašingtonu, gdje je potpisan memorandum o strateškom partnerstvu SAD i Rumunije u oblasti modernizacije vojske i jačanja odbrambenih kapaciteta u regionu Crnog Mora.

U dokumentu kojim se odobrava kupovina JLTV stoji da su ona namijenjena specijalnim snagama, čiji je zadatak borba u svim vremenskim uslovima, na teškim terenima i uz rizik od eksplozivnih naprava, zasjeda i hibridnih operacija. Dodaje se da će vozila biti korišćena u Rumuniji i u misijama, u zaštiti državnih interesa i NATO saveznika.

Specijalne snage Oružanih snaga Rumunije koncentrisane su u brigadi "Mihail Vitezoul" i čine ih jedan bataljon za specijalna dejstva, dva padobranska bataljona, logistika i komanda. Imaju veoma razvijenu saradnju sa specijalnim snagama Vojske SAD.

Inače, američka kompanija OšKoš posjeduje postrojenje u Rumuniji, Automekanika Medias, gdje se prave komponente za privredna vozila i pogon se nalazi pred zatvaranjem.

Prvi strani kupci lakog oklopnog patrolnog vozila JLTV su zemlje bivše Jugoslavije. Slovenija, Crna Gora i Severna Makedonija.

Lako oklopljeno patrolno vozilo JLTV napravljeno je po zahtjevu oružanih snaga SAD, kao zamjena za vozila tipa Hamvi i više vrsta vozila otpornih na mine i dejstva iz zasede MRAP.

Vozilo služi za transport ljudi i materijala, izviđanje, patroliranje, specijalna dejstva, a može da bude u platforma za različite vrsta naoružanja i specijalne opreme.

(balkansec.net)