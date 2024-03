Rusi nakon 15 godina preprodali neželjene lovce, poznato i kome

​MOSKVA - Uprkos zapadnim sankcijama, Rusija i dalje uspijeva pronalaziti kupce za svoju vojnu tehniku. U posljednjem takvom primjeru, nakon 15 godina traženja kupca, Rusi su uspjeli prodati dio zalihe višenamjenskih lovaca od kojih je Indija odustala nakon pokretanja vlastite proizvodnje licencirane te letjelice. Odbačeni avioni našli su kupca u Angoli, a prema najnovijim izvještajima, dio flote ovih dana kupila je još jedna afrička država. Evo i detalja.

U nedavnom preokretu događaja, o kojem je pisalo nekoliko specijaliovaniih portala, Etiopija je pridodala dva ruska supermanevarska višenamjenska lovca tipa Su-30K svojim vazdušnim snagama (ETAF). Vijest o nabavci službeno je potvrdilo etiopsko ministarstvo odbrane, a fotografiju jednog od novonabavljenih borbenih aviona, ukrašenih živopisnom maskirnom šemom, podijelio je ruski bloger.

Lovci Su-30K proizvedeni su tokom 1997. i 1998. kako bi zadovoljili potrebe indijskih vazdušnih snaga. Međutim Indija je 2007. godine vratila Rusiji čitavu seriju od 18 borbenih aviona nakon što je pokrenula proizvodnju svoje licencirane serije Su-30MKI. Lukavo vodeći pregovore, Rusi su deset godina kasnije prodali 12 vraćenih lovaca Angoli, a ona je prva dva aviona dobila u septembru 2017., njih još četiri 2018. te ostale u aprilu 2019. Potom je svih 12 primjeraka nadograđeno na standard SM.

Ova intrigantna priča otvorila je pitanje o sudbini preostala četiri lovca Su-30K, posebno nakon što je Etiopija izvijestila o kupovini tek dva primjerka. Analitičari vjeruju da bi nakon etiopskog priznanja o kupovini dva lovca uskoro mogla uslijediti i nabavka spomenuta četiri aviona.

Za Rusiju ovo predstavlja jednu od rijetkih međunarodnih prodaja borbenih aviona unazad nekoliko godina. Nakon njene specijalne vojne operacije na Ukrajinu 2022. mnoge zemlje odlučile su suzdržati se od takvih akvizicija da bi izbjegle potencijalne američke i evropske privredne sankcije. Bugarski bloger Bojko Nikolov upozorava i na mogućnost da se u novonabavljenim etiopskim lovcima još uvijek nalazi dijelova koju proizvodi francuski Sagem, čime bi Moskva prekršila sankcije i sporazum s tim odbrambenim i elektronskim divom koji se sada naziva Safran.

#Ethiopia - In a rare public announcement, Ethiopian army reveals it acquired 5fth generation Su-30 fighter jet and strategic combat drone. The handing over of the first round fighter jet and strategic combat drone was held today in the presence of the Chief of Staff of the… pic.twitter.com/wwjqun8YHf