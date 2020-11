SAD tvrde da ruski "Posejdon" može da ih zaspe radioaktivnim cunamijem

Vašington je zabrinut zbog toga što se u Rusiji razvijaju bespilotni podvodni aparati "Posejdon" i pita se da li će njihova moguća upotreba tokom vojnog sukoba biti u skladu s međunarodnim pravilima, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za međunarodnu bezbjednost Kristofer Ford.

Prema Fordovom mišljenju, SAD "imaju razloga za uznemirenost" kada je riječ o ruskoj politici u sferi nuklearnog obuzdavanja.

"Rusija tvrdi da njena doktrina odgovara normama međunarodnog prava i da je njeno nuklearno oružje namijenjeno samo za odbranu i obuzdavanje, kao i da će biti upotrijebljeno samo u krajnjem slučaju. Preostaje nam samo da se nadamo da je to tako", rekao je predstavnik Stejt departmenta.

Prema riječima Forda, "još jedan zabrinjavajući signal je razvoj ruskih bespilotnih podvodnih plovila "Posejdon" na nuklearni pogon.

"Oni bi, po svemu sudeći, trebalo da budu opremljeni nuklearnim bojevim glavama snage nekoliko megatona i poniru u okean tokom vojnog sukoba, kako bi na priobalne američke gradove obrušili radioaktivni cunami. Takav koncept pokreće ozbiljna pitanja u vezi s tim da li će 'Posejdon' moći da se koristi u skladu s međunarodnim pravnim normama i principima", istakao je Ford.

On je takođe izrazio zabrinutost zbog toga što su, prema njegovoj verziji, "Rusi stavili do znanja da mogu da odgovore upotrebom nuklearnog oružja u punom obimu, ukoliko vide da im se približava makar jedna balistička raketa, bez obzira na to da li je raketa opremljena nuklearnom ili konvencionalnom bojevom glavom, da li je usmjerena na grad, vojni objekat ili nenaseljeni dio pustinje ili šume".

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u martu 2018. godine prvi put govorio o razvoju podvodnog aparata, kasnije nazvanog "Posejdon". Prema njegovim riječima, aparati se mogu opremiti kako konvencionalnim, tako i nuklearnim punjenjem, što će im omogućiti da uništavaju širok spektar meta.

