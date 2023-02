Srbija kupuje dronove samoubice od Emirata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Abu Dabiju da će Srbija u roku od 48 sati potpisati prvi ugovor sa UAE o kupovini njihovih dronova "samoubica", koji će veoma brzo stići u Srbiju.

"To su dronovi samoubice i biće na teritoriji Srbije, a i mi ćemo nadamo se već u narednih pet ili šest meseci moći da imamo prve srpske dronove samoubice u Vojsci Srbije", rekao je Vučić novinarima na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme "IDEX 2023" u Abu Dabiju.

Istakao je da "vojska nije igračka" i da je to komplikovan proces i da su te procedure duge za prijem novog naoružanja u Vojsku Srbije.

Vučić je rekao da morahz dalje da rade na svemu drugom, jer je izazovan period pred njima

"Na osnovu ovoga što sam mogao da vidim po izjavama Putina jasno je da će on veoma žestoko nastaviti borbu u Ukrajini što će, kao i inače ekskalacija sukoba, dodatno otežati poziciju Srbije u političkom, vojnom i svakom drugom smislu. To je kao što smo očekivali i očekujem da to vidimo već za dan, dva ili tri, velike promene na ratištu i značajne promene u daljem političkom delovanju ka Srbji, i sa zapadne strane, i od strane drugih međunarodnih faktora", rekao je Vučić.