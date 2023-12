Šta su ukrajinske "Baba Jage" koje eksplodiraju po ruskim položajima?

​Na "Telegram" kanalima se svakodnevno pojavljuju vijesti o uspješnim udarima ili uspješnim obaranjima napadnih dronova, što zavisi sa čije strane potiču objave. Tako je ovih dana "Mash" postavio informaciju da su "vojnici u Ukrajinskoj oblasti oborili dron 'Baba Jaga'. Bespilotna letjelica je nosila 20 kg plastičnog eksploziva i blok Starlink."

"Baba Jaga" je poljoprivredni dron prepravljen za vojnu upotrebu a može da nosi do četiri mine kalibra 82 mm.

Šta je u suštini leteća "Baba Jaga"?

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga, Ministarstvo za digitalnu transformaciju i Predsjednička platforma za prikupljanje sredstava UNITED24 su nekoliko mjeseci nakon početka ruskog napada, u saradnji sa Svjetskim kongresom Ukrajine (UWC), počeli rad na stvaranju "Armije dronova"! U julu 2022. UWC i Ministarstvo digitalne transformacije Ukrajine potpisali su Memorandum o saradnji za podršku UNITED24 platformi za prikupljanje sredstava za projekat "Armija dronova".

Program je obuhvatao nabavku, isporuku, održavanje i zamjenu dronova, kao i obuku operatera – "pilota". U to vrijeme je planirano da se prikupe sredstva za nabavku 200 profesionalnih bespilotnih sistema za izviđanje iz vazduha. Od donatora su traženo da u koordinaciji sa ukrajinskom vojskom kupuju "dronove za 1., 2. i 3. liniju fronta. Prioritet je bila nabavka navedenih "200 taktičkih bespilotnih izviđačkih aparata koji mogu da lete do 24 sata, do 160 km, na visini do 5 km."

Od opreme su se podazumjevale termografske kamere sa GPS modulima i softverom za mapiranje. Naime, ključna stvar je bila da se dronovi teško uočavaju, što znači da ih je teško srušiti. Ovi dronovi trebalo je da pomognu u stalnom praćenju linije fronta i identifikovanju položaja protivnika. Ali, tražene su i na hiljade jednostavnijih dronova koji ne lete tako dugo i daleko, ali mogu da obavljaju važne izviđačke funkcije.

Ukrainian “Baba Yaga” bomber drone shot down today. pic.twitter.com/46CyGzDHOO — Clash Report (@clashreport) April 5, 2023

Kako je !Armija dronova" jačala, to se sve više prelazilo na napadačke bespilotne letjelice. Ubrzo je ustanovljeno da su za ovakve misije idealni civilni, poljoprivredni dronovi; imali su veliku nosivost, dobru navigaciju i autonomnost rada. S druge strane, radilo se uglavnom o heksokopterima velikih dimenzija, male brzine i visine leta, koje su pogonili bučni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Ukrajinci su se uglavnom opredijelili za DJI Agras T10, T16, T30 i T40, DJI Phantom 4 RTK, P4 Multispectral, Reactive Drone Agric RDE616 i RDE616T (PROF) kompanije "Reactive Drone" (Bogdan Khmelnitsky Ave, 139, Dnipro) sa poslovnicama u Rumuniji, Mađarskoj, Moldaviji, kao i za kineske dronove XAG (Xaircraft, Guangzhou). Aparati su neznatno modifikovani i osposobljeni za nošenje eksploziva ili municija mase 40-50 kg, odnosno, 4-6 malih bombi ili omiljenih minobacačkih mina 82 mm.

Na trupove šestoelisnih letjelica oslikavan je natpis "Armija dronova" (Армия Дронов) a na neke je ugrađivan i blok Starlink. Pri skoro svakoj kopnenoj jedinici ukrajinske vojske formiran je tim koji su činili komandir, operater i "bombarder". Primjera radi, karakteristike poljoprivrednog drona Reactive Drone Agric RDE616 su:

Dimenzije - 950x950x700 mm;

Masa - 15 kg;

Poletna masa (sa opterećenjem) - 34 kg;

Kapacitet rezervoara - 16-22 l

Brzina leta - 6-12 m/s;

Vrijeme leta - 12—25 min;

Prima dvije litijum-polimerske baterije LiPO, TATTU 6S 25C od 22 A/h kineske kompanije Tattu/Gens Ace, Shenzhen;

Upravljanje letom pomoću dvostukog inercijalnog navigacionog sistema (Double IMU) sa mogućnošću priključenja modula za pozicioniranje u realnom vremenu (Real-Time Kinematic, RTK);

Visina leta - do 100 m.

Na dron je montirana kamera sa jakim LED osvjetljenjem tako da je njime moguće upravljati i u uslovima smanjene vidljivosti (noću).

Napadi adaptiranim poljoprivrednim dronovima izvode se uglavnom noću, kada su manje uočljivi. Dron se navodi uobičajno na visini od 30 metara i brzinom od 40 km/h.

Zbog zlokobne buke benzinskih motora i ubitačnih udara eksplozivom ili minama, Rusi su aparate "Armije Dronova" prozvali "Baba Jagama". U slovenskoj mitologiji, pod tim nazivom se krilo ono što bi kolokvijalno nazvali vješticama.

Treba reći da postojeći "nečujni" dronovi sa ultrazvučnim i jonskim motorima (primjera radi, "Undefined Technologies“ sa jonskim pogonom "Silent Ventusy“ koji ima šum ispod 75 dB) ali oni su isuviše sofisticirani i skupi za ovako jednostavne udare po ruskim vozilima, skladištima i borbenim položajima, navodi "OruzjeOnline".

