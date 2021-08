U Istočnom Novom Sarajevu izložba maketa vojnih vozila, aviona, tenkova

U okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", večeras je u holu Kulturnog centra upriličena izložba maketa, na kojoj su radove predstavili članovi Maketarskog kluba "Kastel" iz Banjaluke, te pojedinci iz Istočnog Sarajeva i Sarajeva.

Slobodan Lajić iz Maketarskog kluba "Kastel" iz Banjaluke istakao je da se maketarstvom bavi skoro 40 godina, a prvo je počeo da pravi avione, zatim vojna vozila, topove, tenkove i sada ga to više interesuje.

"Kada dođete do toga, to je neki vrh u maketarstvu, imamo dosta tehnika iz slikarstva koje koristimo i to bude kruna svega. Izrada makete zavisi od njene veličine, broja dijelova, a recimo više vremena je potrebno za tenk, nego avion. Meni je potrebno oko 150 časova za jednu maketu, a to su makete od nekih 400 do 500 dijelova", izjavio je Lajić novinarima.

On je dodao da su dijelovi za makete plastični, koriste se uljane i akrilne boje kako je ne bi oštetili prilikom bojenja.

"Takođe, koristimo i dosta stvari iz kuće, različitu plastiku kako bismo što više oplemenili i vjerodostojnije prikazali i upotpunili maketu", naveo je Lajić.

On je napomenuo da Maketarski klub "Kastel" postoji od 2013. godine i do sada su imali sedam izložbi koje su bilo izuzetno zapažene i dobro posjećene.

Na ovoj izložbi su se predstavili sa oko 35 do 40 maketa.

Foto: Srna

Nenad Momić iz Maketarskog kluba "Kastel" ističe da je zaljubljenik u avione, tako da uglavnom izrađuje makete iz domena avijacije.

"Ljudi se uglavnom vode time da je za izradu makete potrebno strpljenje, a upravo je suprotno, jer se iz toga izvlači pozitivna energija i smirenost“, ističe Momić.

Mladen Janjić iz Istočnog Sarajeva, koji se maketarstvom bavi 11 godina, ističe da je ovaj hobi jako zanimljiv, zahtijeva mnogo rada i vremena, da se istovremeno mnogo istražuje i uči.

Prema njegovim riječima, moguće je napraviti šta god da se poželi.

"Pozivam ljude da se više druže sa svojom djecom kroz ovaj hobi, ukoliko mogu. Volim da radim avione, a najdraži mi je period Drugog svjetskog rata i za jedan avion mi je potrebno otprilike 50 do 60 časova aktivnog rada“, naveo je Janjić.

Šef Kabineta načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Dejan Romić izrazio je zadovoljstvo što su u okviru manifestacije "LJeto u Istočnom Novom Sarajevu" uspjeli da organizuju ovu pomalo neobičnu izložbu.

On je dodao da su izložbu organizovali zajedno sa udruženjem iz Banjaluke.

"Ovo je prva izložba ovog tipa u Istočnom Novom Sarajevu i nadamo se da ćemo na ovaj način malo podstaći i mlađe sugrađane da dođu i vide makete, da se upoznaju sa njihovom izradom i možda za nekoliko godina budemo u prilici da pogledamo njihovu izložbu", rekao je Romić.

Foto: Srna

On je napomenuo da je program manifestacije "LJeto u Istočnom Novom Sarajevu" rasnovrstan, sa mnogo sadržaja za djecu, a biće organizovano i Evropsko prvenstvo u boksu za školarce, a biće i jedan od domaćina Svjetskog prvenstva u biciklizmu.

U okviru manifestacije, večeras od 19.30 časova predviđen je "Dan zdrave hrane" i crtani film "Garfild“ na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu.