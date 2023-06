Udarni ruski helikopter ostao bez motora i repa, a vratio se u bazu (VIDEO)

Borbeni helikopter Ka-52 Aligator svrstao se u sam vrh letjelica koje su pokazale svoju robusnost i izdržljivost u borbenim dejstvima.

Padali su, gađani ne samo iz prenosnih PVO sistema nego i protivoklopnih sredstava, ali su takođe bili značajni jer su faktički svojim djelovanjem usporili nadaleko najavljivanu ukrajinsku ofanzivu.

Borbeno djelovanje sa aerodroma Berdjansk pokazalo je da je ruska vojna industrija svaku rublju koju je uložila u ovu letjelicu opravdala.

Najnoviji primjer jeste snimak helikoptera koji je ostao bez repa, ali i dalje leti zahvaljujući koaksijalnom rotoru i da je ovakav tip helikoptera kupio sebi kartu za budućnost mnogo veću nego rival Mi-28N.

Na snimku koji se pojavio vidi se helikopter za koji se ispostavilo čak i da je ostao bez jednog motora i repnog dijela i da je pilot čak bezbjedno vratio helikopter u bazu.

Takođe helikopter je izbacio jedan od kontejnera, što se vidi na snimku.

Interesting footage from #Ukraine War shows pilot of a Ka-52 attack helicopter of #Russian Air & Space Force jettisoning external tanks of his helicopter after it lost one engine. But one of the tanks hit vertical stabilizer of the Ka-52 & severed it! It returned to base despite… pic.twitter.com/93ZQXd5rLU