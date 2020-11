Ujedinjeno Kraljevstvo ne dozvoljava prodaju aviona FA-50 Argentini

Južnokorejska kompanija Korea Aerospace Industries (KAI) obavijestila je Argentinu da nije u mogućnosti da isporuči lake višenamjenske borbene avione FA-50 Fighting Eagle jer se u njima nalaze dijelovi koji se proizvode u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK).

Ovu informaciju prenio je 30. oktobra britanski magazin Jane’s Defence Weekly. Na taj način je UK faktički zabranilo prodaju FA-50 Argentini koja je još od 2016. godine vodila pregovore za nabavku ovih aviona.

Argentinski ambasador u Južnoj Koreji Alfredo Karlos Baskou dobio je 28. oktobra pismo od visokog zvaničnika KAI u kome se navodi da zbog zabrane britanske vlade avioni FA-50 ne mogu biti izvezeni u Argentinu. Pri tom je viši menadžer i šef odjeljenja za poslovnu strategiju kompanije KAI Martin Čun u svom pismu napomenuo da se u avionu FA-50 nalazi 6 glavnih komponenata koji potiču iz UK.

U pismu koje je objavljeno na internetu predstavnik KAI izrazio je žaljenje što pitanje britanske izvozne dozvole do danas nije riješeno i da, iako još uvijek nije pronašao rješenje, KAI preduzima razumne napore da to riješi. U vreme objavljivanja ove vijesti iz kompanije KAI još uvijek nisu odogvorili na pitanje magazina Janes da li je pismo autentično ali je neimenovan argentinski izvor koji je upoznat sa temom to potvrdio.

Pojedini zapadni izvori navode da je veto UK potvrdio i ministar odbrane Argentine Agustín Rossi koji je to opisao kao još jednu potvrdu "imperijalne arogancije" Ujedinjenog Kraljevstva. Podsjeća se da je Argentina iz istog razloga već morala da odustane od nabavke borbenog aviona za koji je bila zainteresovana. UK su takođe 2014. godine zabranile prodaju Gripena pošto švedska letelica ima čak 30 procenata komponenti proizvedenih u UK.

Flightglobal navodi da se od britanskih komponenti u FA-50 nalazi sistem IMDC (Integrated Mission Sisplay Computer), sistem za raspoznavanje svoj-tuđ APX-118 koji je povezan sa sistemom za izbjegavanje sudara TCAS (Traffic Collision Avoidance System), širokougaoni elektrooptički gornji prikazivač (HUD), kabinski televizijski sistem u boji, integrisani sistem za kontrolu avionike (IUFCP) kao i izbaciva sjedišta Martin Baker Mk.16 KR16K.

Oktobra prošle godine potpredsednik KAI Sang Čoi izjavio je da je vlada Argentine već donijela odluku da nabavi 8 FA-50 i da je kompanija već imala nekoliko ozbiljnih razgovora sa argentinskim zvaničnicima kako bi utanačili konfiguraciju aviona, cijenu, i uslove kao i da se razgovaralo i o veoma važnog učešća (argentinske, prim. autora) industrije. Međutim finansiranje te nabavke je očigledno veliki problem pa je KAI radio na obezbjeđivanju sredstava preko južnokorejske uvozno-izvozne banke.

Argentina već nekoliko godina nastoji da obnovi borbenu komponentu svog Ratnog vazduhoplovstva ali je u tome sprečava nedostatak finansija kao i politički odnosi. Zapadni proizvođači nisu voljni da prodaju borbene avione, UK aktivno lobira da se to ne dogodi a vidimo i da je njihova tehnologija prisutna u mnogim letjelicama za koje je Argentina zainteresovana. Rješenje problema je čak pokušano u Rusiji od koje je zatražena ponuda lovaca MiG-29, takođe i u Kini u kojoj je isproban višenamjenski borbeni avion JF-17 ali do realizacije nabavki nije došlo. Mnogi smatraju da se to dogodilo prije svega da se ne bi pokvarili odnosi sa SAD i drugim zapadnoevropskim državama.

Ratno vazduhoplovstvo Argentine raspolaže sa skromnim borbenim mogućnostima, jedini borebni avion jeste američki A-4 "Skyhawk", u inventaru se prema različitim podacima nalazi 27 do 32 modernizovana aviona A-4AR, TA-4AR i OA-4AR "Fightinghawk".

Mornaričko vazduhoplovstvo raspolaže sa pet jurišnih aviona Super Etandard koje je prije par godina nabavila kao polovne od Francuske. Ipak Argentina trenutno ne raspolaže sa supersoničnim lovačkim avionima što je veliki nedostatak sposobnosti da se efikasnije kontroliše vazdušni prostor.

Posljednji lovci Miraž III kao i jurišnici Mirage 5, Finger i Dagger povučeni su iz naoružanja 2015. godine.

