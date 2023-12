Ukrajina novim dron-kamikazom UAV AQ 400 napala u dubini teritorije Rusije

Ukrajina je promovisala novi dron kamikazu dugog doleta pod oznakom UAV AQ 400 Scythe.

Radi se o dronu ukrajinske proizvodnje za napad na ciljeve unutar ruske teritorije. Vjeruje se da su ovi dronovi kamikaze korišteni za napad na vojni aerodrom Morozovsk u Rostovskoj oblasti, jedan Su-34 je manje oštećen.

U ovom slučaju, izuzetno kompetentan rad PVO je spasio ruse od ozbiljnije štete.

Dronu kamikaza UAV AQ 400 Scythe ima bojevu glavu težine 32 kg. Maksimalni radijus leta je 750 km pri maksimalnoj brzini od 144 km/na čas. Raspon krila je 2,3 m, a težina oko 100 kg.

Osim bojeve glave od 32 postoji i bojeva glava od 70 kg uz značajno smanjenje dometa ove bespilotne letjelice.

Tvrdi se da cijena po jedinici bespilotnih letjelica iznosi samo 15.000 dolara.

Trenutno je proizvodnja oko pedeset bespilotnih letjelica mjesečno, ali je do kraja drugog kvartala 2024. planirano da se poveća na 500.

