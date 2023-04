Vihor oduševio Britance: Pogledajte kako su predstavili vozilo iz Republike Srpske

Stručni časopis u oblasti vojne industrije Spec Ops Magazine iz Velike Britanije objavio je tekst o borbenom vozilu Vihor koji je proizvela kompanija Tehnički remont Bratunac.

Tekst prenosimo u cjelini:

"Vihor je vrhunsko lako taktičko vozilo koje se može pohvaliti modularnom šasijom koju je razvio TRB, istaknuti proizvođač oružja sa sedištem u Bosni i Hercegovini. U aprilu 2022. godine zvanično je predstavljen javnosti tokom Dana policije MUP-a Republike Srpske. Dizajn i kreiranje vozila rezultat je saradnje inženjera TRB-a i elitne Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Republike Srpske.

Vihor ima sličnu namjenu sa drugim oklopnim vozilom koji je proizveo Tehnički remont Bratunac, a koje nosi ime Despot. Oba vozila su napravljena za obavljanje različitih zadataka koje obično obavljaju policijske i vojne jedinice i vrlo su slična Oshkosh M-ATV-u američke proizvodnje. Ovaj ekonomični koncept vozila izgrađen je na svestranoj šasiji i opremljen najsavremenijim pogonskim sklopom, upotpunjen nezavisnim sistemom vješanja. Ova postavka omogućava Vihoru vrhunsku mobilnost na različitim terenima i vremenskim uslovima.

"Ideja Ministarstva je uspešno realizovana u Tehničkom remontu, što je rezultiralo stvaranjem vozila izuzetnih karakteristika. Nakon Despota, ovo je drugo borbeno vozilo koje proizvodi TRB nesumnjivo će biti na ponos Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i kompanije TRB, ali i svih kupcima", rekao Dragan Lukač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vihor je vozilo predviđeno da bude teško do osam tona, uključujući nosivost od 1,5 do 2,5 tone. Predviđen je za posadu od 2+2 ili 2+3, smešten u zasebnom, balistički zaštićenom dijelu opremljenom modularnom balističkom zaštitom – dostizanje nivoa B6, STANAG 4569 nivo 2, eventualno nivo 3 i protivminska zaštita do nivoa 2b prema STANAG 4569 standardima. Prtljažnik ima četvera bočna vrata i višenamjenski teretni prostor u kome se može prevoziti osoblje ili roba posebne namjene.

To je vozilo sa pogonom na sva četiri točka; ima nezavisno vješanje prednje i zadnje osovine i opremljen je aluminijumskim kovanim točkovima i gumama 365/80R20, uključujući "run-flat" umetke, centralni sistem kontrole naduvavanja guma. Pokreće ga dizel motor sa minimalnom snagom od 200 kW.

"Vozilo je kreirano u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, čija je ideja bila da se unaprijedi bezbjednost u Republici Srpskoj i opremi njene policijske snage. Rezultat je uspješno realizovan", rekao je Slaven Ristić, direktor kompanije TRB.

Ima 6-brzinski automatski menjač, dvobrzinsko kutiju za prenos, kao i standardnu opremu kao što su klima uređaj, ventilacija, pet dnevno/noć kamera, GPS, vitlo, sistem za gašenje požara (za motorni prostor ), priključci za oružje, lični nosači oružja, specijalizovana rasveta i zvučna signalizacija, sistem za kontrolu proklizavanja, sistem protiv blokiranja točkova i kuku za vuču."