Vojska Srbije formira novi tenkovski bataljon

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović najavio je izmjene u Vojci koje podrazumijevaju vraćanje i pomjeranje jedinica u krajeve gdje ih do sada nije bilo.

Stefanović je naveo da se radi na popuni i formiranju pješadijskog bataljona u Loznici, brdsko-planinskog bataljona u Priboju i pješadijskog bataljona u Pirotu.

"Formiramo i tenkovski bataljon sa tenkovima T-72 MS iz ruske donacije, kojih sada imamo 11, a očekujemo da tokom godine stigne još 19, kao i oklopno -izviđački bataljon, koji će biti popunjen sa 30 /ruskih oklopnih vozila/ BRDM-2 MS", rekao je Stefanović u intervjuu za "Politiku", koji će u cjelosti biti objavljen sutra.

On je naveo da bi to trebalo da bude završeno do kraja godine, te napomenuo da će ovi bataljoni biti potčinjeni komandi Kopnene vojske osim ako Generalštab ne odluči drugačije.

Stefanović je dodao da će tokom proljeća biti isporučeni "migovi 29" koje je poklonila Bjelorusija.