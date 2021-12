Vojska Srbije prikazala rad diviziona samohodnih haubica NORA B-52 M15

NIŠ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u subotu u Nišu prikazu rada diviziona samohodnih top haubica "NORA B-52 M15", po temi “Divizion u podršci pješadijskim i oklopnim jedinicama u napadu”.

Na prostoru kasarne "Mija Stanimirović" u Nišu, realizovan je prikaz dejstva novoformiranog haubičko-topovskog diviziona Mješovite artiljerijske brigade Vojske Srbije (VS), formiran jula prošle godine od samohodnih haubica Nora B52 M15 kalibra 155 milimetara domaće proizvodnje, koja spadaju među najsavremenija artiljerijska oruđa u svijetu.

Time je ta brigada, nakon 35 godina, dobila novo naoružanje.

U prikazu je učestvovalo 12 samohodnih haubica, komandno-izviđačko vozilo opremljeno savremenom osmatračkom stanicom, univerzalna pokretna artiljerijska računarska stanica i dva specijalizovana vozila za prevoz i pretovar municije.

Prikaz se sastojao iz tri dijela: prvi je marševski, drugi zauzimanje pozicija za dejstvo i treći vatrena podrška jedinicama kopnene vojske u napadu.

Pored predsjednika Vučića, prikazu su prisustvovali i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Tokom vježbe komandno-izviđačko vozilo je zauzelo poziciju koja se u realnom dejstvu nalazi na 20-30 kilometara ispred baterija haubica, dok je razmak između pojedinačnih artiljerijskih oruđa od 500 metara do kilometar, ali su tokom prikaza zbog skučenosti prostora razdaljine bile mnogo manje.

Samohodne haubice imaju oklopljene kabine koje posadu štite od pješadijskog naoružanja i dejstva parčadne artiljerijske municije, kao i mitraljez za protivpješadijsku zaštitu i zaštitu od niskoleteće avijacije kalibra 12,7 milimetara, kao i bacačem dimnih kutija.

Divizion je zaposjeo položaj i zauzeo položaj za gađanje za šta mu je bilo potrebno oko tri munuta, što je 10 puta kraće nego kod vučne haubice 152 milimetra Nora M84.

Od uočavanja cilja do ispaljivanja prvog projektila je, zahvaljujući automatizaciji čitavog, sistema je takođe višestruko skraćen i sveden na tri do četiri minuta, za razliku od nekadašnjih 15 do 20 minuta.

Ovim se smanjuje mogućnost da položaj artiljerijskih jedinica bude otkriven i da neprijatelj dejstvuje po njima.

Samohodna haubica Nora B52 M15 ima mogućnost gađanja u takozvanom MRSI režimu, što podrazumjeva ispaljivanje više projektila iz jednog oruđa pod različitom elevacijom sa istovremenim padom na cilj, što znatno pojačava snagu dejstva artiljerije.

Ove samohodne haubice mogu da ispale do četiri projektila u minutu.

Nakon dejstva po cilju, izdato je naređenje da se jedinica premjesti u naredni očekivani reon i na novi vatreni položaj.

Najveće prednosti novih haubičkih samohodnih oruđa u odnosu na vučna oruđa su veće manevarske sposobnosti, skraćeno je znatno vrijeme za pripremu i gađanje sa nekadašnjih 40 minuta na dva do tri minuta, povećan je maksimalni domet zrna sa 24 ma 41 kilometar, punjenje oruđa je automatsko, radom iz blindiranih kabina zaštićena je posada a komunikacija unutar jedinice se obavlja isključivo radio vezom u zaštićenom radio kanalu.

U toku je opremanje Mješovite artiljerijske brigade sa još šest samohodnih haubica, odnosno još jednom baterijom, čime bi se zaokružio proces formiranja diviziona i znatno unaprijedila operativna sposobnost Brigade i kopnene vojske.