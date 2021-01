Vučić: Srbija će kupiti još snažnije dronove

BEOGRAD - Sistem odbrane će ove godine posebnu pažnju obratiti na takozvano elektronsko ratovanje. Srbija će zato kupiti mnogo više snažnijih bespilotnih letjelica, a baviće se i radarskim sistemima i ometanjima, kako defanzivnim tako i ofanzivnim djelovima elektronskog ratovanja.

Najavljujući nove nabavke savremenih sredstava za Vojsku Srbije, ovo je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je danas u Generalštabu prisustvovao redovnom godišnjem referisanju o rezultatima analize stanja i sposobnosti Vojske Srbije u 2020. godini. Sumirajući prošlogodišnji bilans, šef države je najavio i povećanje zarada u Vojsci Srbije.

"Tokom ove godine planiramo veliko povećanje primanja za vojnike, podoficire i oficire. Osim pet odsto koje će dobiti cijeli javni sektor, oni mogu da računaju i na povećanje od 10 procenata, što znači da ih u 2021. očekuje ukupan rast plata između 9,8 i 17,6 odsto", saopštio je Vučić.

Među najvećim nedostacima oružanih snaga je popuna Vojske Srbije. Prema Vučićevim riječima, ovaj problem više nije toliko vidljiv među profesionalnim vojnicima, koliko među zanimanjima i specijalnostima koja su tražena i bolje plaćena na tržištu rada.

"Želimo da pripadnike VS što duže zadržimo u našim redovima, a istovremeno da privučemo mnogo veći broj ljudi. Dolaskom novih investitora i fabrika rastu primanja, a ako to vojska ne prati, neće moći da zadrži ljude. To je važno jer je Vojska Srbije faktor stabilnosti, očuvanja mira i odvraćanja svakoga ko bi želeo da napadne našu zemlju", naveo je Vučić.

Na sastanku u Generalštabu razmatrane su sve mogućnosti ugrožavanja bezbjednosti Srbije, po svim geostrategijskim, vojnostrategijskim i vojnotaktičkim pravcima. Vojni vrh je analizirao i djelovanje vojske, sposobnost borbenih grupa namijenjenih da prime prvi udar eventualnog napada, i snage koje mogu biti dignute na noge za 24 časa...

Vrh države i vojske otvorio je još jednu značajnu temu za građane Srbije - eventualno vraćanje obaveze služenja vojnog roka.

"O tome ćemo tek da razgovaramo, a pre donošenja bilo kakve odluke, otvorićemo i široku raspravu u javnosti. To ima i dobrih i loših strana. Samo za objekte i hranu potrebno je više od 8 milijardi dinara, plus primanja za vojnike u iznosu od oko 1,2 milijarde dinara. Dobre strane toga su popuna i oživljavanje garnizonih mesta koja su danas gotovo ispražnjena", objasnio je Vučić.

Vojni vrh je odlučio da ove godine nove jedinice stacionira u Priboju, Loznici, Beloj Crkvi, Negotinu, Pirotu i Surdulici.

(Večernje novosti)