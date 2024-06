Zapadni Balkan centar ilegalnog oružja: Do kalašnjikova i za manje od 1.000 maraka

PODGORICA, SARAJEVO – Zapadni Balkan i dalje je glavni izvor ilegalnog oružja u Evropi.

Na ovo upozorava Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), koja u detaljnom izvještaju u kojem se bavila ovim problemom, navodi da je oružje teritoriji Zapadnog Balkana i dalje jeftino, a u prilog ovoj tvrdnji, govori podatak da se kalašnjikov u Bosni i Hercegovini može kupiti (naravno ilegalno) za 550 dolara, što je oko 1.000 KM.

Oružja, kako piše u izvještaju, ima u izobilju, a regionalne zalihe povećane su ulaznim tokovima iz Turske preko Bugarske, a podsjećaju da je ranija ruta šverca oružja išla preko BiH u Crnu Goru i Hrvatsku.

"Sada se krijumčari u oba smjera", piše u izvještaju GI-TOC-a, prenosi RTCG.

"Bilo je znakova povećanja cijena oružja u nekoliko zemalja, ali izgleda da to nije povezano sa povećanjem potražnje organizovanog kriminala; nego su kao glavni faktori navedeni nedostatak raspoloživosti (zbog toga što su civili zadržali svoje oružje) i inflacija", dodaje se u izvještaju.

Što se tiče cijena vatrenog naoružanja, prije svega modela AK-47, popularnog kalašnjikova, Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala je kroz tabelu pokazala odnos unutar Evrope.

Prema tabeli, vidi se da se kalašnjikov najjeftnije ilegalno može kupiti u Crnoj Gori, za 320 američkih dolara, odnosno 300 evra, ili preciznije, manje od 600 KM.

FOTO: Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC)

Nakon toga slijedi Srbija, gdje cijena kalašnjikova ide od 325-650 dolara (590-1.200 KM), Albanija 430 dolara (oko 780 KM), samoproglašeno Kosovo 430-640 dolara (780-1.150 KM), te Sjeverna Makedonija 540 dolara (980 KM).

Koliko je ovo jeftino, govore činjenice da je za kalašnjikov u Francuskoj potrebno platiti od 2.700 dolara pa do 3.250 dolara (4.900-5.900 KM), a u Švedskoj 3.800-6.775 dolara, što je od 6.900 maraka, do čak 12.300 KM.

Pored toga, glok košta nešto manje od dvije hiljade maraka, magnum nešto manje od 4.000 KM, zastava M70A 1.150 KM evra, tetejac-pištolj zastava TT 7,65 mm košta oko 600 maraka.

"Granate se prodaju za oko 50 evra. Ponuda eksploziva je sve manja, a na tržištu su prisutni eksplozivi ručno rađeni u rasponu od 100 do 300 evra u zavisnosti od kvaliteta", navodi se u izvještaju.

Pored svega navedenog, piše i da na Zapadnom Balkanu postoje tri davno uspostavljene rute krijumčarenja vatrenog oružja u druge evropske zemlje.

To su ruta preko Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i Slovačke prema Zapadnoj Evropi, zatim morski put od Hrvatske, Crne Gore i Albanije do Italije, te treći hibridni kopneni/morski put preko Albanije ili Sjeverne Makedonije od i do Grčke.

