16 ratnika od terakote otkriveno na istoku Kine

Šesnaest figura vojnika od terakote otkriveno je na periferiji Kingdaoa, u Šangdongu, provinciji na istoku Kine.

List Čajna dejli navodi da je kolekcija koju čine obojene figure otkrivena tokom istraživanja koja su počela prošle godine i trajala osam mjeseci. Radovi su počeli uz pomoć satelitskih snimaka i snimaka dronom.

Riječ je o kolekciji figura ratnika i posluge. Pretpostavlja se da figure potiču iz perioda dinastije Zapadnog Hana (202. p.n.e - 8. godine n.e.).

Zanimljivo je da se figure po boji razlikuju od onih izloženih u Muzeju vojske od gline.

Lin Juhai, iz Instituta za kulturu i arheologiju Kingdaoa, ističe kako je najveći izazov iskopati figure, a da se ne ošteti njihova boja. Na zaštiti će raditi stručnjaci i arheolozi iz svih delova zemlje.

Vojska od terakote otkrivena je 1974. godine u blizini malouzeja prvog kineskog cara Šihuanga. Na Uneskovu listu je uvrštena 1987. godine. Kolekciju čini oko 8.000 figura vojnika.

