Apple proizvodi i distribuiše zaštitne vizire za medicinske radnike

Direktor Applea Tim Kuk na Twitteru je objavio nove poduhvate u vezi s virusom korona rekavši da se ova kompanija odlučila na proizvodnju i distribuciju zaštitnih vizira za medicinske radnike.

Kako piše The Verge, Apple je okupio dizajnere proizvoda, kao i inžinjere i timove za pakovanje i distribuciju.

Tim Kuk je te nove informacije potvrdio u videu na Twitteru pokazujući jedan od vizira.

Takođe, Apple je prikupio i više od 20 miliona zaštitnih maski i u komunikaciji je s vladama država kako bi se one dostavile tamo gdje je najpotrebnije.

Govoreći o vizirima, Kuk je naglasio kako je prva isporuka već obavljena prošle sedmice u bolnicu Kaiser u dolini Santa Klara u SAD-u te da je reakcija ljekara bila jako pozitivna.

"U pakovanjima koje šaljemo nalazi se po 100 vizira, svaki od njih se sastavlja za manje od dvije minute i u potpunosti se može podesiti. Materijale za proizvodnju nabavljamo u SAD-u i Kini", dodao je Kuk.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX