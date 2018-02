Arheolozi iz Srbije donose nova svjetska otkrića

LONDON - Arheolozi iz Srbije Andrej Starović, Dušan Borić i Dragana Antonović su među 117 istraživača koji su došli do novih saznanja o DNK-a i genomima drevnih populacija, iznijetim u studiji "The Genomic History of Southeastern Europe" koja je objavljena u novom broju londonskog časopisa "Nature".

Sa tolikim brojem istraživača, autora i učešćem više od 80 institucija, ovaj rad, kako ističu iz Narodnog muzeja u Beogradu, spada među dva najveća poduhvata ove vrste ikada.

Starović je viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu koji je radio na antropološkim nalazima sa lokaliteta Starčevo i Saraoci-Jezava, kod Smedereva, Borić radi na Kolumbija univerziteta u Njujorku, Antonović u Arheološkom institutu u Beogradu.

“Ovo nije samo veliki uspjeh naše arheologije, već prvenstveno vest o izuzetno značajnoj studiji DNK i genoma drevnih populacija Evrope, koja je do dana objavljivanja privukla ogromnu pažnju svjetske stručne javnosti”, stoji u saopštenju Narodnog muzeja.

Rezultati studije donose sasvim nove, a ponegdje i iznenađujuće zaključke o porijeklu evropskog stanovništva, a podaci sa lokaliteta Lepenski Vir, Vlasac, Ajmana ključni su za razumijevanje mehanizama najstarijih genetskih miješanja između lovačko - sakupljačkih starosjedilaca i novopridošlih farmera.

Kompleksna naučna studija obuhvata originalne rezultate o genomima 225 drevnih ljudi koji su živjeli skoro do kraja posljednjeg milenijuma stare ere.

Teritoriju Evrope naseljavali su veoma dugo lovci i sakupljači, sve do sredine sedmog milenijuma stare ere.

U to vrijeme, najprije na prostor Balkana i Podunavlja, pristižu sasvim nove populacije iz Anadolije.

Oni žive i izgledaju sasvim drugačije - poznaju poljoprivredu i imaju prve žitarice, a sa sobom dovode i stoku - ovce, koze i goveče.

Upravo na važnim nalazištima srpskog Podunavlja (Lepenski vir, Padina, Vlasac), neolitske pridošlice se miješaju sa starosjediocima.

Studija objavljena u časopisu "Nature" nudi prve podatke o DNK i genomima drevnih ljudi iz praistorije na teritoriji Srbije.

Pored važnih odgovora značajnih za širi kontekst neolitizacije Evrope, oni daju i dragocene informacije o izgledu, navikama i ishrani praistorijskih ljudi, čije se skeletni ostaci otkrivaju, ističu iz Narodnog muzeja u Beogradu.