Asteroid je izbrisao dinosauruse, ali i pretvorio okeane u kiselinu

Divovski asteroid koji je prije 65 miliona godina udario u Zemlju pomeo je dinosauruse u istoriju, ali i izazvao masovno izumiranje gotovo svih živih vrsta. Ali među naučnicima se dugo vodi debata u vezi s tim kako je to tačno izgledalo i uglavnom su mnoge teorije bile fokusirane na velike promjene u klimi.

Prema novim dokazima to je i dalje tačno, ali djelimično. Naime, studija koja je objavljena u ponedjeljak analizirala je brojna područja širom svijeta i ona ukazuje da je taj ogromni sudar s našom planetom izazvao rast nivoa kiselosti u okeanima, što je izazvalo i pravu biološku katastrofu.

Naime, podaci koje su prikupili naučnici pokazuju da prije udara asteroida nije bilo rasta pH nivoa u okeanima, dok je kasnije došlo do rapidnog rasta. Od velike pomoći bilo im je nalazište u spilji Geulhemmerberg u Holandiji, gdje se odjednom nataložila velika količina sedimenta i mogli su izvući dovoljne količine fosila za analizu. Tu su otkrili i da planktoni nisu mogli graditi svoje ljušture, što bi dovelo do njihovog izumiranja, ali i katastrofe za vrste koje zavise od njih. Prošli su milioni godina dok se život u morima nije oporavio, prenosi New Atlas.