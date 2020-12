Austrijanci uspješno testirali beščujnu lokomotivu na vodonik

Austrijska železnica uspješno je testirala lokomotivu čiji pogon radi na vodonik. Testiranje voza na vodonik "Koradia Ilint", proizvođača "Alstom" trajalo je tri mjeseca.

Prema saopštenju Austrijske željeznice, voz je ispunio sve zahtjeve, mogao da je ispuni i potrebe reda vožnje, a lokomotiva je u svako doba imala dovoljno rezervi vodonika kako bi bez ograničenja komfora putnika premostio kašnjenja ili prekid na pruzi.

Austrijska željeznica je voz na vodonik testirala u regularnom putničkom pogonu na liniji od Beča, preko Vinernojštata do Feringa, odnosno od Vinernojštata do mjesta Puhberg am Šneberg.

Za razliku od lokomotive na dizel, voz na vodonik nema lokalnu emisiju ugljen dioksida.

Takođe, voz na vodonik dobro je prihvaćen kod putnika, zbog rada sa skoro nimalo buke.

(RTS)