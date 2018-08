Budućnost je stigla? Robot opušteno prošetao među ljudima

Na Tviteru se pojavio video koji pokazuje humanoidnog robota kakko se slobodno kreće po dvorištu. Ovaj snimak su mnogi nazvali apokaliptičnim.

U klipu koji traje 14 sekundi robot koji ima crne i narandžaste udove prolazi pored kamermana i posmatra okollinu.

Zanimljiv detalj koji je kamerila snimila su njegove oči koje u velikoj mjeri podsjećaju na ljudske.

Ovaj vdeo izazvao je veliku pažnju poznatih ličnosti na Tviteru, uključujući britanskog iluzionistu Derena Brauna i autora romana Trejnspoting Irvina Velša.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k