Budućnost medicine: Hoćemo li s nanotehnologijom prevariti smrt?

Ljudi su oduvijek željeli prevariti smrt, a u ovom trenutku, čini se, da nismo daleko od toga.

Futuristi smatraju da ljudska budućnost u vidu nanobota samo što nije počela. Nanoboti su sićušni robotići radilice koji bi trebali “uskočiti” u naša tijela liječiti ga i regenerisati.

Mali, ali veliki

Prema nekim predviđanjima do 2030., ili izglednije 2040. u našim bi se krvotocima trebali naći nanoboti odnosno radilice koje su programirane da odrađuju tačno određene zadatke u našim tijelima. Oni su kao što im i ime govori toliko sićušni da imaju veličinu koja iznosi milijarditi dio metra, ali je njihova djelotvornost ne – velika već ogromna. Djelotvornost nanobota se već testira na životinjama, pa su tako relativno nedavno uspjeli uz pomoć ovih robotića izliječiti rak jajnika u miševa, a koji ulazi u najinvazivnije karcinome.

Osmišljeni su tako da putuju kroz krvotok i uočavaju problematična mjesta koja odmah popravljaju. Ako dođe do primjene nanobota u ljudi vjeruje se da ćemo se riješiti bolesti poput raka, i brojnih drugih pošasti savremenog doba. Uz pomoć njih riješili bi se i hemoterapije i sličnih invazivnih tretmana jer bi liječenje raka primjerice usmjerili samo na bolesne stanice čime bi nestalo svih neugodnih nuspojava današnjih načina liječenja. Zvuči primamljivo, zar ne?

Hoće li naš mozak biti spojen s Internetom

Nanoboti bi trebali biti ključ ne samo naše dugovječnosti već i vječne mladosti. Znači ne samo što bi nas trebali održavati zdravima već i mladima. Nanotehnologija se može iskoristi i za skladištenje velikih količina podataka, ali imaće, kažu, primjenu i u ekologiji i drugim područjima. Radikalni futuristi poput Raya Kurzweila čak vjeruju da će oni biti u stanju povezati naš mozak i s Internetom. Prema tome smo skeptični, ali ne u smislu da to neće biti danas-sutra moguće već nismo sigurni bi li smo tako nešto željeli i koje bi to implikacije nosilo sa sobom.

No, nanobotići bi trebali, između ostalog, povećati naše kognitivne kapacitete. To bi dovelo do vrlo brze transformacije društva i nestanka svijeta kakvog poznajemo. Doduše s umjetnom inteligancijom promijena je već počela.

Odgovor na pitanje s početka

Da, nanoboti su u stanju prevariti smrt, ali ne mogu spriječiti nesreće u kojima neće biti moguće popraviti štetu. Naravno, oni će moći popraviti puno toga, pa čak replicirati nedostajuće udove, ali neće biti svemogući.

Ovo sve zvuči malo predobro da bi bili istinito. Uvijek treba ostaviti prostor za moguće probleme. Tako nije nemoguće da ove pametne male radilice razviju samosvijest i okrenu se protiv nas, te zauzmu naša tijela i zadrže ljudsku ljušturu. U osnovi opreza nikada dosta, piše Sonja Kirchhoffer za portal Povijest.hr.

