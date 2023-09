CIA uvodi sopstveni model vještačke inteligencije, takmiči se sa Kinom

VAŠINGTON - Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) se priprema da uvede u upotrebu funkciju koja je srodna programu OpenAI koji će koristiti vještačku inteligenciju (AI) da bi analitičarima omogućio bolji pristup inteligenciji otvorenog koda, prenio je danas Blumberg.

'Prešli smo put od novina i radija, do novina i televizije, do novina i kablovske televizije, do interneta, do velikih podataka, samo nastavljamo u tom pravcu'', rekao je direktor CIA-inog Odeljenja za otvorene izvore Rendi Nikson.

Kako prenosi agencija, riječ je o široj vladinoj kampanji da se iskoristi moć AI, kako bi se takmičila sa Kinom, koja nastoji da postane globalni lider u ovoj oblasti do 2030.

CIA-in AI alat će omogućiti korisnicima da vide originalni izvor informacija koje gledaju, naveo je Nikson, i dodao da je funkcija ćaskanja, odnosno četa, logičan dio brže distribucije obavještajnih podataka.

CIA nije objavila koji model AI će koristiti kao podršku novom alatu ili kako će zaštititi informacije od prodiranja na otvoreni internet.

Alat za vještačku inteligenciju biće dostupan u obavještajnoj zajednici SAD od 18 agencija, koja uključuje CIA, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, Federalni istražni biro i agencije koje vode ogranci vojske, ali neće biti dostupan kreatorima politike ili javnih kampanji.