Cijelo naselje postaje laboratorija za istraživanje virusa korona

Cijelo jedno naselje u njemačkom gradu Hajnsbergu postaće laboratorija kako bi stručnjaci proučavali širenje i ponašanje virusa korona i kako se on može zaustaviti.

Hajnsberg, grad na granici Njemačke i Holandije, zovu i njemački Vuhan - u tom gradu je procentualno najviše zaraženih u odnosu na broj stanovnika u toj zemlji, prenosi engleski Gardijan.

U gradu koji ima 250.000 stanovnika, virusom korona zaražena je 1.281 osoba, a 34 su preminule. Do sada je izliječeno 550 oboljelih.

Prema procjenama njemačkih stručnjaka, ovaj grad, kada je u pitanju širenje virusa korona, je dvije do dvije i po nedjelje "ispred" ostatka Nkemačke.

Zbog toga će njemački epidemiolozi i virolozi dio ovog grada pretvoriti u "laboratoriju uživo" kako bi ispitivali virus korona.

U ispitivanju će učestvovati 1.000 stanovnika ovog grada kao reprezentativan uzorak za cijelu Njemačku.

Rezultat će biti korišten kao osnova za ono što Nemačka treba da radi u narednom periodu, a biće korisni i drugim zemljama, rekao je Hendrik Štrejk s Univerziteta u Bonu.

"Prikupićemo informacije i praktične savijete kako se boriti protiv Kovida-19 i kako možemo u budućnosti da ga zadržimo, a da ne blokiramo cijeli život na dugo vrijeme", kazao je ovaj virolog.

Naučnici će ispitivati 500 domaćinstava, vrtiće, škole kako bi proučavali načine širenja virusa.

Pokušaće da odgovore na pitanja da li virus može da se prenosi preko mobilnih telefona, kvaka, čaša, daljinskih upravljača, hrane, svega što čini svakodnevni život, ali i kako se prenosi među porodicama i društvenim kontaktima.

"Na osnovi tih rezultata, moći ćemo da damo smjernice političarima kako da upravljaju krizom. Možda ćemo doći do toga da su sadašnje mjere dobre i da ih treba nastaviti. Međutim, ja to ne očekujem, već očekujem suprotno: da dođemo do niza savjeta kako karantin može biti redukovan", rekao je Štrejk.

Objasnio je da će ovo istraživanje pomoći političarima u etičkoj dilemi kod pravljenja balansa između vraćanja života u normalno stanje i držanja stope smrtnosti pod kontrolom.

Pored toga, oni će pokušati da odgovore i koliko je pozitivnih slučajeva prošlo neprimećeno na nivou cijele Njemačke, Prvi rezultati studije očekuju se već sledeće nedjelje, dok će ona trajati mjesecima.

