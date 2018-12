Da li smo dovoljno digitalno pismeni?

Digitalno društvo je realnost, a digitalna pismenost i vještine uslov su za uspješno bavljenje većinom profesija danas, rečeno je danas na regionalnoj konferenciji "Preduzetništvo i digitalna pismensot mladih Srbije, Crne Gore, BiH".

Trka sa tehnologijom

Načelnik Odjeljenja za razvoj digitalne agende u Ministarstvu trgovine Srbije Milan Dobrijević kaže da je važno hvatati trku za tehnologijom i da je digitalno društvo realnost.

"To više nije stvar izbora, samo je pitanje kako ćemo sve to bezbedno koristiti", rekao je on.

Ključna je, kako kaže, legislativa, a trenutno se radi na izmjenama Zakona o trgovini i Zakona o elektronskoj trgovini.

Na konferenciji je rečeno da je digitalizacija potrebna za bilo koji preduzetnički posao i da je savremeno obrazovanje važno za formiranje kadrova za tržište rada, kao i za razvjanje individulanog i preduzetničkog duha od najranijeg doba primjenom novih tehnologija u obrazovnom sistemu.

Pomoćnica ministra za elektronske komunikacije Ministarstva za telekomunikacije Vlade Srbije Irina Reljin rekla je da je u toku rad na Strategiji digitalne pismenosti.

Ocijenivši da je veoma važna infrastruktura, Irina Reljin je dodala da je usvojena Strategija razvoja mreža nove generacije za period do 2023. godiine i da je njen cilj priprema okruženja i infrastrukture za razvoj digitalne ekonomije i društva.

"Važno je da imamo jedinstveno digitalno tržiste, i tu smo prepoznali pet važnih stubova - razvijanje 5G mobilne tehnologije, razvoj interneta stvari, računarstvo u oblaku, rad sa velikim bazama podataka i sigurnost na internetu", rekla je Irina Reljin.

Ona je dodala da kako bismo sve to implementirali, prvo moramo razvijati kablovsku infrastrukturu, a onda treba i da se primijeni digitalna pismenost.

Šta je sa školama?

Irina Reljin je naglasila da resorno ministarstvo realizuje dosta projekata na ovu temu.

Što se tiče škola, ona je navela da su sve škole u Srbiji danas povezane na internet.

U okviru skupa razmatrane su mogućnosti, primjeri dobre prakse, za unapređenje poslovnog ambijenta i digitalne pismenost kod mladih u državama u okruženju.

V. d direktora Naučno-tehnološkog parka Gordana Danilović Grković rekla je da imamo ogroman potencijal u mladim ljudima na fakultetima, sa jedne strane, a relativno mali broj startap kompanija, s druge strane.

"Ceo region je posle 2000. godine, kada je bilo dosta donatorskih projekata, propustio da razvije veći broj organizacija za podršku, kao što su biznis-inkubatori, inovacioni centri, tehnološki parkovi, a što bi pospešilo osnivanje i razvoj znatno većeg broja startap kompanija", rekla je Grkovićeva.

Ona je dodala da cijeli svijet ulaže u startape, a da je u Srbiji potencijal za to nevjerovatan.