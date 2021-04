Da li su naučnici na pragu otkrića pete sile prirode

Sve sile koje upravljaju našim svakodnevnim iskustvima, ali i cijelim svemirom, mogu se svesti u samo četiri kategorije: gravitacija, elektromagnetizam, jaka i slaba sila. Međutim, naučnici su došli do snažnih dokaza o postojanju i pete sile koja upravlja elementarnim česticama - mionima.

Sve četiri prirodne sile koje svakodnevno doživljavamo određuju kako svi objekti i čestice u svemiru međusobno djeluju. Na primjer, gravitacija čini da predmeti padaju na zemlju, a teški se ponašaju kao da su zalijepljeni za pod.

Sada, fizičari kažu da su pronašli moguće znake pete osnovne sile prirode. To epohalno otkriće proisteklo je iz istraživanja sprovedenih u laboratoriji u blizini Čikaga.

