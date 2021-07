Detalji iz života Tesle o kojima se malo zna: Nikada nije jeo iz okruglih tanjira

Nikola Tesla, najpoznatiji je po svom doprinosu u projektovanju modernog sistema napajanja naizmeničnom strujom, ali postalje i detalji iz njegovog života o kojima se malo zna.

Slavni naučnik, vodio je veoma nesvakidašnji život, pored toga što je priznat po svom radu, za Nikolu Teslu se vezuje mnoštvo stvari.

Spavao je svega četiri sata dnevno, ali je sada otkriveno i da je jeo samo dvaputa na dan, kao i da je u 65. godini postao vegetarijanac, ali iz okruglih tanjira nikada nije jeo.

Mlijeko, mliječne proizvode, sirevi, to nikada nije izostajalo i to je najviše volio da jede i sve ostalo biljnog i životinjskog porijekla.

"Jeo je jagnjetinu, pogotovo onu koju su mu spremali kuvari u Americi", rekao je gostujući u emisji na RTS-u Miljan Stojanić, koji se već dvadeset godina bavi istraživanjem jelovnika Nikole Tesle.

Tesla nikada nije jeo iz okruglih tanjira

"Nikola Tesla, kada je bio mali nije umeo da piše i crta desnom rukom, nego je sve to radio levom rukom i vrlo teško je pravio krugove, onda kada je učiteljica ili nastavnik tražili od njega i on je to bukvalno omrzao", kaže Stojanić.

Odrastajući kao djete pravoslavnog sveštenika, čuveni naučnik pridržavao se i navika koje je stekao u djetinjstvu.

Uz sve specifičnosti oko ishrane, Nikola Tesla je cijelog života i postio.

Tako da je do kraja života nosio isti konfekcijski broj.

U 65. godini, zbog problema sa prostatom potpuno je izbacio konzumaciju mesa i prešao na vegetarijansku ishranu.

Nikola Tesla je često izgovarao jednu rečenicu

"Ono što je njega nosilo kroz život jesu ti mlečni proizvodi, mlečne prerađevine, med, poneki konjak, odnosno viski, malo vina, ali sve s merom. Znači Nikola Tesla je jeo dva put dnevno, bilo da je bio u Smiljanu, u Evropi, u Americi. I ono što je Tesla govorio svima - Nemojte se prejedati i nemojte žuriti na onaj svijet", zaključio je Stojanić.