Di Đovani za "Nezavisne ": Budućnost bez cigareta je definitivno naša ambicija

Kompanija "Philip Morris International" već određeni niz godina ulaže velike napore u poboljšanje javnog zdravlja i nova istraživanja, ali i način na koji komunicira sa potrošačima. Kako je rečeno na posljednjoj konferenciji "Technovation", ova kompanija želi iskoristiti napredak nauke i tehnologije i pomoći ka rapidnom unapređivanju javnog zdravlja te za cilj ima eliminisati cigarete, a njihova budućnost je budućnost bez duvanskog dima.

Tomaso di Đovani, potpredsjednik za komunikacije u PMI, u intervjuu za "Nezavisne" je istakao da oni kao kompanija imaju veliku odgovornost i želju da svojom tehnologijom i inovacijama doprinesu novom i zdravijem svijetu te je za naš list govorio o tome kako nauku približavaju običnom čovjeku, komuniciraju sa potrošačima te koliko je blizu budućnost bez cigareta.

NN: Na tržištu ste već izvjestan period, da li se medijska reakcija prema PMI promijenila u odnosu na to kada ste počeli i sad?

DI ĐOVANI: Da, zapravo jeste, u smislu da su mnoga pitanja koja su nas pitali u početku sada jasna. Na primjer, neki elementi naše nauke, kao što je činjenica da IQOS smanjuje 95 odsto štetnih supstanci, danas su neoborivi. Hoću reći, veoma je teško izazvati te dokaze zbog hiljada studija koje ovo potvrđuju. Uz to, tu je i činjenica da kliničke studije idu u dobrom pravcu, što je takođe gotovo nemoguće osporiti. Mi sada dobijamo drugačija pitanja od onih koja smo dobijali u početku i stvar je u tome da se s vremenom stvari pomjeraju, u budućnosti očekujemo nova pitanja, a nama će biti drago da odgovorimo na njih.

NN: Kako dopirete do javnosti i osiguravate da svi razumiju poruke koje pokušavate da prenesete s obzirom na to da dosta govorite o nauci, što i nije toliko popularna tema široj masi?

DI ĐOVANI: Upravo iz tog razloga smo poruke koje pokušavamo da prenesemo pojednostavili i sačinili u fraze koje su jasne i lako pamtljive.

Ako ne pušite, nemojte početi, ako pušite, prestanite, ako ne možete prestati, prebacite se na manje štetne alternative. I to je najlakši način da se sve kaže. Uz to smo naravno pokušali i objasniti nauku i približiti je našim potrošačima i učiniti razumljivom. Zaista smo objasnili benefite i rizike u nekoliko riječi. Mi kažemo da naši proizvodi imaju manji rizik kao alternativa cigaretama, ali da i dalje ima rizika. Velika većina ljudi ne mora znati detalje nauke, mora razumjeti jednostavan koncept: Ovaj proizvod je za vas bolji nego cigarete, tako da, prebacite se, ako ne želite da prestanete, što je i dalje najbolja opcija. Mislim da je simplifikacija poruke za javnost veoma bitna, pogotovo sa potrošačima. Naravno, naš odnos sa vladama, naučnim zajednicama i drugim dioničarima je drugačiji. Tu moramo biti detaljni kada govorimo o nauci, spominjemo različite elemente nauke, ali to je drugačija publika.

NN: S obzirom na zakone kojima podliježe reklamiranje vaših proizvoda, na koji način koristite društvene mreže i kako preko njih komunicirate sa publikom?

DI ĐOVANI: Ne koristimo ih. Zapravo, ne koristimo socijalne medije kako bismo promovisali naše proizvode, sa izuzetkom nekoliko jurisdikcija gdje je to dozvoljeno, jer je u mnogim državama to zapravo zabranjeno, ali koristimo sve moguće puteve kako bismo razgovarali sa pušačima na veoma detaljan i ciljan način. Ideja je da ne koristimo masovnu komunikaciju jer mi zapravo razgovaramo sa pušačima, ljudima koji puše. Oni su ti koje treba da podržimo da se prebace na manje štetne alternative. U nekim državama smo imali komunikacije kroz društvene mreže, neke od njih su Japan i SAD, te smo tu šansu i iskoristili, ali jako smo pažljivi u tom pogledu. Gledajte, mi se moramo adaptirati na različite reljefe i naći pametne i legalne načine kako bismo razgovarali sa odraslim potrošačima i ohrabrili ih da prestanu da puše ili se prebace na zdravije alternative.

NN: Kroz vašu kampanju kažete "prestanite pušiti", a sa druge strane imate IQOS uređaj koji je poput modnog dodatka, te je jako atraktivan.

DI ĐOVANI: IQOS nije namijenjen da bude senzacija. IQOS nije flaster. Nije namijenjen da skine ljude sa nikotina. IQOS je namijenjen za one koji ne prestanu pušiti, da bude supstitucija, odnosno pametnije i zdravije rješenje. Ako zaista ne možete da prestanete, onda imate IQOS, to je zamjena. Prestanite pušiti, pušenje je ono što treba prestati raditi. Kad ne prestanete, mi vam damo nešto što je bolje za vas. To je ideja.

NN: Dosta pričate o inovacijama i spominjali ste da je potreban određeni period kako bi inovacija postala posve normalna stvar, kada možemo očekivati da IQOS postane posve normalna stvar?

DI ĐOVANI: U nekim državama slučaj je već takav. Mislim, ako prošetate ulicama Vilnusa, na primjer, skoro četiri od deset pušača koriste IQOS, ne cigarete, ako prošetate Rimom, vidjećete skoro tri od deset, ako prošetate Tokijom, broj ljudi koji koriste zagrijane duvanske proizvode je dosta veći. Ne samo da je normalizovano, već se zapravo probija veoma jako i snažno. U drugim državama će biti potrebno više i truda i rada, mi smo toga svjesni, jer to ne zavisi samo od nas, već i od same države, uslova, vlade, okoline... Ali postoje države, kao što su Novi Zeland ili Velika Britanija, gdje u nekoj bližoj budućnosti možda više neće biti cigareta.

NN: Znači, bliska budućnost je bez cigareta?

DI ĐOVANI: To je definitivno naša ambicija. Izazov bi bio da vam damo tačan datum za određenu državu, ali opet, 10-15 godina od danas, sa pravom podrškom od civilnog društva, neke države se mogu riješiti cigareta u potpunosti.