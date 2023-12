Fantastičan izum dječaka iz Srbije

Humanoidni roboti ruše predrasude o vještačkoj inteligenciji, što dokazuje mladi izumitelj Ivan Topalović, koji je u ivanjičkom centru za talente iz oblasti robotike zajedno sa svojom mentorkom osmislio nešto što će pomoći osobama koje ne vide.

"Na časovima robotike moja nastavnica Milkica Kostić i ja smo dugo razmišljali šta bi mogli da napravimo, a da bude na dobrobit ljudi. Došli smo do zaključka da treba da napravimo naočarе za slepe i slabovide. Napravili smo prvi prototip naočara za te osobe koje rade uz pomoć veštačke inteliigencije. Poseduje dva pametna čula, odnosno senzore, poseduje dve ps zujalice, koje kada je čovek bliži, odnosno slepa osoba nekom zidu, stubu ili prepreki one se tada zvučno oglašavaju. One su programirane u java skriptu", pojasnio je za RINU mladi inovator Ivan Topalović i polaznik Regionalnog centra za talenta u Ivanjici.

Ovaj mladi kreator humanoidnog robota, stava je da vještačka inteligencija može biti i te kako korisna za ljude.

"Kada znate da ste nekome pomogli, dosta vas to gura napred i dosta motiviše, a ako ne pomažete nikom, onda nemate motivaciju, onda je dosta teže da radite bilo koji posao, a ne samo robotiku i programiranje", naglasio je ovaj dječak.

Na ovom patentu radio je i Adi Šabanija, dječak zadužen za senzorna čula.

"Ovo je moj prvi patent, njega ćemo nadograđivati u budućnosti, dodavaćemo još mnogo senzora, tako da ga možemo poboljšavati ", rekao je Adi Šabanija, polaznik Regionalnog centra za talente Ivanjica.

Milkica Kostić je osoba bez koje ovaj srpski izum ne bi došao do izražaja, koja svesrdnim zalaganjem djeci pruža neophodna znanja iz vještačke inteligencije.

"Pred nama se nalazi jedan patent za koji ja smatram da će zaista pomoći slepim i slaboviodim licima. Napredujemo u smeru humanoidne robotike, tako da po prvi put imamo jedan prototip naočara za slepe i slabovide koje u potpunosti mogu da se koriste i da budu pravljene u budućnosti u realnom vremenu, te da ih koriste osobe koje imaju neke smetnje sa vidom", rekla je Milkica.

Ona dodaje da smatra da će njihov izum zaista pomoći slijepim i slabovidim osobama i toj grupi ljudi ili djece da se u potpunosti mogu orijentisati u prostoru. Znaće kada naiđu na neki objekat, bilo da je u pitanju zid, bilo da su u pitanju neka vrata, tj. bilo kakva prepreka ispred njih.

"Takođe, planiram sa svojim učenicima sa Ivanom i ostalim polaznicima Regionalnog centra za talente da implementiram veštačka čula koja će im pomoći da znaju kada je noć, a kada je dan. Ukoliko se budu izgubili u prostoru biće ugrađen jedan dodatak implementiraćemo ga i još mnogo drugih", kazala je Milkica Kostić, mentor Regionalnog centra za talentovanu djecu Čačak.

Prema riječima mentorke Kostić, korak u budućnost kada su proizvodi srpske pameti u pitanju je siguran u humanoidnoj robotici. Inače, za svaki uspješan rad bitni su atmosfera i okruženje, a ovi mladi inovatori u Srbiju unose vještačku inteligenciju na pravi I human način i sve za dobrobit čovječanstva.

