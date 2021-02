Formula ljubavi: Neurohemikalije zaslužne za osjećaj zaljubljenosti

Jedno od sedam svjetskih čuda Tadž Mahal oduvijek je imalo auru mistike koja ga okružuje. Poznat je kao vječiti spomenik ljubavi, a sagradio ga je mogulski car Shah Jehan za svoju voljenu suprugu Mumtaz Mahal.

Ova nevjerovatna građevina građena je 22 godine, a legenda kaže da je car Shah obećao Mumtaz u njenim posljednjim trenucima života da će izgraditi najljepši spomenik na svijetu u čast sjećanja na nju. I to je zaista i uradio. Napravio je arhitektonsko čudo iz 16. vijeka, koje je mnogo više od samog spomenika. Tadž Mahal je grobnica, džamija, vrt, kapija i fontana.

Jednostavno, Tadž Mahal je Svjetsko čudo i podsjetnik na jednu od najvećih ljubavi i činjenicu da su kroz istoriju ljudi tvrdili da je srce centar ljubavi. U drugu ruku, naučnici kažu da je ljubav samo u mozgu, podmazana hemikalijama i hemijom, i da ima svoj rok trajanja.

Kada se dvije osobe privlače, dešava se virtuelna eksplozija neurohemikalija poput adrenalina. Vatromet eksplodira, a mi vidimo zvijezde.

Kada ste zaljubljeni, u tijelu se oslobađa feniletilamin, koji na nervni sistem djeluje kao droga - dolazi osjećaj uzbuđenja i hiperaktivnosti.

Takođe, luči se i dopamin, koji daje osjećaj ushićenosti i euforije. A tu je i norpineferin, koji maksimalno povećava adrenalin.

Koktel ove tri hemikalije daje upravo efekat koji svi dobro znaju i obožavaju - zaljubljenost.

Nažalost, poslije šest mjeseci do tri godine u vezi, naše tijelo postaje imuno ili tolerantno na ove supstance. Eto odgovora na pitanje zašto se pojedinci umaraju od veze sa jednom osobom i imaju potrebu da lete sa cvijeta na cvijet - nedostatak uzbuđenja, odnosno, navikavanje.

Ipak, dobra vijest je da nisu svi parovi osuđeni na propast nakon tri godine, kada istekne dejstvo ovog koktela. Strasti se uvijek mogu ponovo rasplamsati, a to je nešto na čemu bi trebalo svakodnevno da radi svako od nas.

Nauka

Hormon oksitocin C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂ i po hemijskom sastavu vrlo sličan spoj vazopresin, zasigurno imaju veliku ulogu u razumijevanju emocija i razvijanju bliskosti među parovima.

Ipak najveću misteriju ljudske civilizacije - ljubav - ne treba svesti samo na nivo hormona. Oksitocin i vazopresin pripadaju grupi neuropeptidnih hormona čiji nastanak reguliše hipotalamus, dio mozga odgovoran za niz važnih funkcija, kao što su regulacija fizičke temperature, otkucaji srca, krvni pritisak te glad i žeđ, a uz to upravlja aktivnostima autonomnog nervnog sistema i endokrinog sistema. Na hipotalamus otpada samo jedan odsto ukupnog volumena mozga, a on ima ključnu ulogu u našim emocijama i motivaciji. Oksitocin i vazopresin nastaju putem niza biohemijskih reakcija u prednjem dijelu hipotalamusa, u neurosekrecijskim neuronima, dok se putem hipofize otpuštaju u krvotok.

Kako djeluju na naše ponašanje?

Oksitocin ima ulogu i u stvaranju odnosa među odraslim pojedincima, važan je za povezivanje i osjećaj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama.

Danas je poznato na koje se receptore vežu oksitocin i vazopresin pa je tako ustanovljeno da je najveća zastupljenost njihovih receptora u maternici, ali i u mozgu, i to posebno u hipotalamusu i amigdali, dijelovima važnim za izražavanje emocija. Osobe sa smanjenim nivoom oksitocina više vremena provode same, teže se uklapaju u timove i mogu imati problema u socijalnim kontaktima. Kod žena oksitocin ima ključnu ulogu u doživljavanju orgazma, dok kod muškaraca utiče na potrebu razmjene nježnosti s partnericom, što produbljuje osjećaj bliskosti i nježnosti.

Privlačnost

Kada većina ljudi govori o ljubavi, uglavnom govore o ovoj fazi. Ovom fazom upravljaju neurotransmiteri koji se zovu monoamini: norepinefrin, dopamin i serotonin. Oni zajedno čine vrlo zanimljiv koktel emocija.

Norepinefrin

Ova hemikalija utiče na pažnju i reakcijske centre u mozgu. U drastičnim situacijama, kao što je ljubav, ona radi uz adrenalin, koji aktivira "bori se - ili bježi" reakcije. Ne, to ne znači da ćete se potući sa voljenom osobom ili pobjeći od nje. To znači da će se vaši otkucaju srca ubrzati i protok krvi poboljšati, zbog čega ćete imati više energije.

Dopamin

Ova hemikalija aktivira intenzivnu navalu zadovoljstva, povećanu energiju, usmjerenu pažnju te smanjuje potrebu za snom ili hranom. Ona takođe podstiče i centar u mozgu za nagrađivanje. S obzirom na to da kokain i nikotin vrlo slično djeluju na mozak, dopamin je odgovoran za vašu ovisnost o ljubavi (odnosno partneru).

Serotonin

Ova hemikalija je odgovorna za agresiju, apetit, san, raspoloženje i, što je najvažnije za ovu situaciju, seksualnost. U toku ove faze ljubavi nivoi serotonina opadaju. Niski nivoi serotonina su najviše usko povezana sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem, iako takođe mogu ukazati na depresiju ili anksioznost. Serijske ubice takođe imaju nizak nivo serotonina. To možda i objašnjava zašto smo svi pomalo "šašavi" kada smo zaljubljeni.

Fiziologija

Dr sci. Andreas Bartels i njegov savjetnik Semir Zeki sa Imperial Collegea u Londonu koristili su MR (magnetna rezonanca) skener za skeniranje zaljubljenog mozga. Oni su otkrili da su dijelovi mozga koji su povezani sa nagradom i zadovoljstvom aktivirani, dok se dijelovi koji se odnose na moralna pitanja deaktiviraju. To je vjerovatno i razlog zašto ljudi kažu da je "ljubav slijepa". Ovo može objasniti zašto ljudima ne smeta kada se partner ponaša loše - jednostavno su zaljubljeni i to je to.

Neuronauka izlaska sa partnerom

Mnogi stručnjaci tvrde da redovni izlasci sa partnerom (čak i u dugim vezama) mogu zadržati romantiku i zaljubljenost. Jedino čega se morate pridržavati jeste "faktor noviteta". Ključ je da na svakom izlasku učinite nešto novo, kako biste bili sigurni da ćete osloboditi dopamin u mozgu i aktivirati osjećaj zadovoljstva i nagrade.

Psiholog Richard Slatcher u svom istraživanju zaključio je da "faktor noviteta u vezi" ne zavisi od planinarenja, skakanja iz aviona i plivanja s ajkulama, već da jednako snažan efekat na kvalitet veze ima i izlazak sa drugim parom.

Dakle, jednostavne stvari mogu osloboditi dopamin u vašem mozgu i vratiti isti onaj osjećaj zaljubljenosti u partnera koji ste imali i kada ste se tek zaljubili.