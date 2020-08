Godišnje gutamo 50.000 čestica plastike, kako ih otkriti u tkivu?

Naučnici su odavno dokazali povezanost prodiranja mikro i nano-čestica plastike, koje ljudi udišu ili gutaju, s rakom, posebno mozga, s neplodnosti, upalama, problema s jetrom i srcem. Naučnici iz Arizone uspjeli su razviti metodu otkrivanja tih čestica u organima ljudi.

Ranija istraživanja pokazala su da prosječni urbani stanovnik zapadne Evrope godišnje proguta i udahne 50.000 čestica plastike. Riječ je o minijaturnim česticama plastike koje u okoliš odlaze odlamajući se s komada plastičnog otpada u okolini.

"Bilo bi naivno vjerovati da je plastika posvuda oko nas, ali ne i u nama", Guardianu je komentirao Rolf Halden s Državnog univerziteta Arizone, gdje su on i saradnici pronašli način za detektiranje nevidljivo sitnih komadića plastike u ljudskom tijelu.

U svojim ispitivanjima koristili su 47 uzoraka pluća, jetre, slezene i bubrega, koje su dobili iz klinike za neurodegenerativne bolesti. Pokazalo se da je njihova metoda u stanju detektirati mikroplastiku u svim tkivima, kao i hemikalije poput bisfenola A, ono što na ambalaži proizvođači često ističu da je riječ o "BPA-free" proizvodu.

Haldenov saradnik iz istraživanja i kolega sa univerziteta Varun Kelkar rekao je da nauka još nije otkrila najveći dio posljedica gomilanja plastičnih mikročestica u tkivima ljudskog organizma, što je direktna posljedica toga što medicina do sada nije imala pouzdane načine za otkrivanje tih nerazgradivih čestica u tkivima.

"Kad imamo bolju spoznaju što se nalazi u tkivima, možemo provesti bolje epidemiološke studije kako bismo vidjeli kakve su posljedice. Tako možemo bolje razumjeti potencijalnu opasnost po zdravlje", rekao je Kelkar.

Njihov saradnik Čarls Rolski rekao je i to da je čovječanstvo "u nekoliko decenija" prošlo put od oduševljenja plastičnim vrećicama do spoznaje o tome kolike su one prijetnja.

Mikroplastikom se smatraju plastične čestice manje od 5 milimetara, a nanočesticama manje od 0,001 milimetara.

Koliku prijetnju zdravlju one predstavljaju pokazuje između ostalog i to da se sve češće izloženost plastičnim česticama nastoji utvrditi čak i kod donatora organa.

Naučnici su najavili da će vrlo brzo pripremiti i objaviti za slobodno dijeljenje preko interneta svoju revolucionarnu metodu za ekstrakciju plastike iz tkiva, odnosno za mjerenje prisutnosti plastike u tkivima.

