Hrvatski naučnik: Otkud ideja da će virus oslabiti tokom ljeta?

Virus što su ga u laboratorijskim uslovima iz brisa pacijenta pozitivnog na SARS-CoV-2 uzgojili stručnjaci iz zagrebačke Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" završio je u čuvenom centru za infektologiju Helmholtz, u njemačkom Braunšvajgu.

Tamo već jednu deceniju radi prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain, čija su uža specijalnost imunitet i hronične infekcije. Rođeni je Riječanin, ali splitskih korijena, a prije Njemačke znanje je brusio u Americi, piše "Slobodna Dalmacija".

Prof. dr. Čičin-Šain prethodno je kazao da je uzgoj virusa u laboratoriji prvi korak u razvoju vakcine. Na pitanje koliko je tih koraka još preostalo on odgovara.

"Puno. Prvi je, znači, izolirati virus, a drugi da napravite nešto što će biti cjepivo. To može biti nekakav protein koji pripada tom virusu i koji mi u nekakvom vektoru deskribiramo, tako da se on može u svom pročišćenom obliku u velikoj količini proizvesti i još pomiješati s nekim drugim tvarima kako bismo stimulirali imunosustav. Tada imate jedan protein koji funkcionira kao antigen i s dodatnim spojevima tvori cjepivo".

Kada takvu vakcinu proizvedete, onda provjeravate proizvodi li ona nekakav odgovor protivtijela, dodaje on.

"Radi se na način da ga ubrizgate u neku eksperimentalnu životinju, recimo miša, pa nakon nekoliko tjedana kontrolirate jesu li mu se u krvi pojavila protutijela specifična za ovaj virus. Idući je korak da na istom tom mišu testirate je li on uistinu zaštićen kada ga inficirate pravim virusom, a to je upravo ovaj izolat koji su dr. Alemka Markotić i njezini kolege izdvojili. U tom dijelu gleda se hoće li se pokusni miš razboljeti ili će biti otporan, preživjeti infekciju. Treći korak nakon testiranja na miševima su također testovi, ali na malo većim životinjama. Ako je jako hitno, u ovoj fazi se mogu testirati dragovoljci kojima se daje takvo cjepivo i gleda se postoje li neke nuspojave, poput toga ima li jake upalne reakcije na mjestu gdje je ono ubrizgano. Ako ih ima, sve se prekida i takvo se cjepivo ne koristi dalje. U suprotnom, znači ako nema nuspojava, onda ga se koristi sve više i više. Sve je to zbog toga da se ljudima ne da jedan takav izolat, što ne samo da bi ih inficiralo, nego bi bilo i neetično. I sama proizvodnja je nešto što traži vremena. Ako za cjepivo treba godinu dana, ovo sve govorim da čitatelji shvate koliko frenetično radimo da sve napravimo u tom roku", kaže naučnik.

Sa Oksforda su najavili da ove sedmice kreću s testiranjem vakcine na ljudima.

"Nemaju sve zemlje istu zakonsku regulativu po tom pitanju, pa je u nekima testiranje na ljudima brže moguće nego u drugima. Negdje se preskaču pojedini koraci. U Njemačkoj, gdje živim i radim, pravilo je da je Institut 'Paul Ehrlich' odgovoran za klinička istraživanja i neće takvo što odobriti bez prethodno ispunjenih uvjeta. Nastoje da sve bude u balansu između potreba i onoga što je stvarno sigurno. Ako sve dobro prođe, onda nikom ništa, ali što u slučaju da ljudi koji bi dobili takvo cjepivo imaju burne reakcije?! Tko je onda kriv? Kako ćete objasniti članovima njihovih obitelji? Neće valjda reći da smo, eto, mi mislili da će sve biti u redu, a vaš je suprug, sin..., umro", kaže Čičin-Šašin.

Ovaj naučnik prognozira da će vakcini trebati godinu dana, ali da će i prije toga postojati načini za liječenje oboljelih od Kovid-19.

"U osnovi postoje dvije mogućnosti. Prvo su monoklonska protutijela, a drugo protuvirusni lijekovi. U oba slučaja je riječ o tvarima koje će se moći dati ljudima već zaraženima virusom i gdje očekujemo da će se njima usporiti njegovo razmnožavanje, da će ga dosta brzo zaustaviti i dovesti do izlječenja bolesnika. Takvo što se može i brže razviti. Studije se provode na ljudima koji su već oboljeli; dajete im tu tvar i gledate je li oporavak brži od nekakve kontrolne skupine koju niste tretirali. Za razliku od toga, cjepivo ne možete dati već oboljelom čovjeku", kaže.

Dodaje da ne zna kada ćemo dobiti 100 posto učinkovit protivvirusni lijek.

"To je teško predvidjeti. To je pitanje sreće kada ćemo naletjeti na neku supstanciju. Može se dogoditi u roku od nekoliko dana, a isto tako mogu nam trebati još tjedni ili mjeseci. U ovom trenutku brojni laboratoriji rade skrininge i testiraju na desetke tisuća djelatnih tvari kako bi se našla ona jedna koja će idealno blokirati virus i koja neće biti toksična, koja će ga zaustaviti i neće naškoditi čovjeku. To nije baš jednostavno, jer dosta stvari mora biti zadovoljeno na jednoj tehničkoj razini. To mora bit tvar koja ne samo da će se vezati na neki enzim virusa i spriječiti da se on razmnožava, nego istodobno da se ne veže na neke od vitalnih enzima naših stanica i napravi neke škodljive stvari. Treće, ta tvar mora prodrijeti u tkiva gdje se taj virus nalazi, mora kroz krvotok proći do mjesta gdje će djelovati bez da izgubi na svojoj potenciji. Zato kažem da treba i sreće u pronalasku tvari koja će učinkovito djelovati", kaže Čičin - Šašin za "Slobodnu Dalmaciju".

Na pitanje - kolika će biti neophodna vakcinisanost zemaljske kugle da bi virus nestao (postoje različita tumačenja i kreću se od 70 do 90 posto), odgovara:

"To se ne može znati jer su postoci različiti za različite viruse, a mi nemamo iskustva s ovim. Nezahvalno je bilo što predviđati. Iz iskustva drugih virusa, znamo da će to sigurno biti više od 50 posto, a vjerojatno 60-70 ili više posto. Kada pogledate gdje smo sada, vidjet ćete da smo vrlo nisko. Postoje različite studije, ali ti su postoci jednoznamenkasti i neće tako brzo rasti do 60, 70 ili 90 posto."

Kaže i da ovaj korona virus mutira relativno sporo, sporije od virusa gripa, definitivno od hepatitisa, pogotovo od HIV-a. On je RNK virus, a RNK je nukleinska kiselina koja je po svojoj strukturi uvijek nestabilnija od DNK, pa korona virus brže mutira od herpes virusa koji ima genome koji su od DNK molekula.

Naglasio je i da zapravo ne zna "odakle ta ideja o slabljenju virusa tokom ljeta".

"Vjerojatno se ide po principu onog influence koji na taj način funkcionira. Ovo nisu čak ni srodni virusi, jer imaju drukčiju genomsku građu i drukčije osobine. Znamo da postoji puno virusa koji uspijevaju u tropskim krajevima, a koji kod nas neće nikada napraviti infekcije. Primjer je ebola virus, koji se pojavljuje u Africi, a u Europi mu je prehladno. Ideja da će korona virus splasnuti tijekom ljeta nije utemeljena ni na kakvim naučnim podacima, jer još nitko nije ni vidio što će se događati tijekom jedne klimatske sezone. Ono što sada vidimo jest da se taj virus širi i u tropskim krajevima. Imate ga u Singapuru, i u Saudijskoj Arabiji, kao i u čitavom nizu zemalja koje imaju puno topliju klimu nego mi u Europi. Kod njih su odavno temperature kakve će kod nas tek biti u junu ili julu. Ja bih stvarno ljude koji to šire volio pitati na temelju čega su donijeli takav zaključak. Ne želim reći kako je sigurno da će se korona virus nastaviti širiti tijekom ljeta. Kao razuman znanstvenik, ne mogu reći ni da, ni ne", kaže Čičin-Šašin.

On smatra da stoga neće biti "ništa od ovog ljeta" i kupanja u moru.

"To bih jako volio, ali polazim od pretpostavke da ovog ljeta neće biti ništa. Volio bih da griješim, pa mojim ljudima znam reći da bih bio sretan da me činjenice opovrgnu i pokažu da sam bio previše oprezan. Mi smo u ovom trenutku s mjerama karantene uspjeli u tome da se virus jako uspori i smanji mu širenje. Ali on još uvijek postoji u našoj sredini, njega još uvijek ima. To vam je poput vatre i ako sada ukinemo mjere karantene, onda ćemo opet dati kisika toj vatri i požar će se razbuktati. Vratit ćemo se tamo gdje smo bili prije nekoliko tjedana".

(Slobodna Dalmacija)