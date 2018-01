Ilon Mask ima oružje za borbu protiv zombi apokalipse

Biznismen i inovator Ilon Mask na Tviteru je objavio da namjerava da počne sa proizvodnjom bacača plamena, koji će se prodavati po cijeni od 500 dolara po komadu.

"Kada dođe do zombi apokalipse, biće vam drago što ste kupili bacač plamena. Uspješno djeluje protiv hordi zombija ili vam vraćamo novac!", napisao je Mask.

U sljedećem, šaljivo intoniranom tvitu, Mask je potencijalne kupce obavijestio da se bacač, osim protiv zombija, može koristiti i u nešto zabavnije svrhe.

Njegov tvorac ističe da će "bacač plamena kompanije 'Boring' garantovano oživijeti svaku žurku".

The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia

Mask je još ranije obećao da će početi sa proizvodnjom savremenog bezbjednog bacača plamena, ukoliko mu pođe za rukom da proda 50.000 bejzbol kapa sa logom kompanije.

Pošto je prethodno saopštio da su kape rasprodate, naveo je da će se bacači plamena uskoro naći u prodaji. Bacači već mogu da se naruče, a isporuke će početi od proljeća.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!