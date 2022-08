Istraživači otkrili kako pauci sanjaju

Možda su nekome strašni i jezivi, ali istraživači su zaključili da su nam pauci možda sličniji nego što mislimo.

Nova studija tima sa Univerziteta u Konstancu u Njemačkoj otkrila je da pauci mogu da drijemaju u stanju nalik snu, dok imaju brze pokrete očiju (kao i ljudi), što je poznato kao REM faza spavanja.

To je najdublja faza sna koja nam pomaže da se osjećamo odmorno i da ostanemo zdravi.

Naučnici nisu mogli da skeniraju mozak paukova. Ono što su mogli da urade je da ih posmatraju noću.

"Mi zapravo vidimo trzanje i nekontrolisane pokrete nogu, zajedno sa stvarnim pokretima mrežnjače", rekla je bihejvioralni i evolucioni ekolog Danijela Resler.

Ona je napravila laboratoriju za praćenje mladih paukova dok su visili noću.

"Ja lično mislim da oni doživljavaju vizuelne snove ali će to biti veoma teško naučno dokazati", rekla je Resler.

Posmatrajući ih noću, istraživači su utvrdili da se pauci skačući pričvršćuju za svoje ispletene svilenkaste niti, prije nego što ih "uhvati san".

"Imaju navale slabijih aktivnosti tokom cijele noći koje se ponavljaju prilično redovno, a trajanje je takođe veoma određeno", dodala je Resler.

Istraživači su rekli da je to prvi put da su naučnici detektovali REM fazu spavanja kod beskičmenjaka.

Studija je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ako se pitate o čemu to pauci mogu da sanjaju, evo mišljenja čuvara londonskog zoološkog vrta Džejmija Mičela: "Pretpostavljam da vjerovatno sanjaju muve".

(RTS)