Japanci napravili pametnu masku za lice

Maske za lice postale su obavezne u mnogim zemljama širom svijeta, tako da je vjerovatno bilo samo pitanje vremena kada će neko da stvori pametnu verziju, sa mogućnošću povezivanja na internet.

Japanska kompanija Donut Robotics razvila je c-masku - to je u osnovi pametna maska koja dolazi sa nizom funkcija koje pokreće internet.

Ono što je najvažnije, jeste to da sama c-maska nema nikakvu zaštitnu ulogu, jer je zamišljeno da se koristi samo preko standardne maske za lice. Povezuje se sa mobilnim telefonom korisnika pomoću Bluetooth veze, a od funkcija može da poveća jačinu glasa, kao i da prevede riječi koje neko izgovara na najmanje osam različitih jezika, prenosi Softpedia.

Iz kompanije kažu da se ova maska može koristiti i za prebacivanje govora u tekst, ali i da su već spremili niz novih nadogradnji za ubuduće, uključujući AR i VR podršku.

As face coverings become the norm amid the coronavirus pandemic, Japanese startup Donut Robotics has developed an internet-connected "smart mask" that can transmit messages and translate from Japanese into eight other languages.#japantoday #donutrobotics pic.twitter.com/E6uSRMcKyc