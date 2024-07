Japanci predstavili novog ogromnog robota (FOTO)

Japan je predstavio ogromnog humanoidnog robota za održavanje željezničkih linija.

Robot podsjeća na ogromnog, zlonamjernog robota iz naučne fantastike iz 1980-ih, prenio je Gardijan.

Počevši od ovog mjeseca, velika mašina sa ogromnim rukama i grubom, nesrazmjerno malom glavom, koji može da se vozi po šinama, biće korišćena za radove na održavanju mreže kompanije.

Njegov operater sjedi u kokpitu kamiona, "gleda" kroz robotove oči preko kamera i daljinski upravlja njegovim moćnim udovima i rukama.

Sa vertikalnim dometom od 12 metara, mašina može da koristi različite dodatke za svoje ruke za nošenje predmeta teških do 40 kilograma, da drži četku za farbanje ili koristi motornu testeru.

Za sada će primarni zadatak robota biti orezivanje grana duž šina i farbanje metalnih okvira koji drže kablove iznad vozova, saopštila je kompanija.

Tehnologija će pomoći da se popuni nedostatak radnika u Japana, koja je sve starija nacija, kao i da se smanje nesreće poput pada radnika sa visokih mjesta ili strujnih udara, saopštila je kompanija.

“It resembles an enormous, malevolent robot from 1980s sci-fi but West Japan Railway’s new humanoid employee was designed with nothing more sinister than a spot of painting and gardening in mind.”#Roboticshttps://t.co/IYItTxQvSK pic.twitter.com/8LeyVusJwy