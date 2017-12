Japanski naučnik otkrio samoobnovljivo staklo

Japanski naučnik je nedavno otkrio pukom slučajnošću novi tip stakla koje se može popraviti jednostavnim činom pritiskanja slomljenih dijelova zajedno.

Zvuči jednostavno, zar ne? Tom će ipak, nesumnjivo, trebati još nekoliko godina prije nego što se ta inovacija nametne kao diktat u industriji.

Ju Janagisava, hemičar je i dolazi s tokijskog univerziteta. Rekao je kako je otkrio novi materijal posve slučajno dok se bavio proučavanjem ljepila sposobnih za djelotvorno djelovanje na vlažnim površinama.

U laboratorijskom eksperimentu je 33-godišnji Janagisava slomio na pola maleni komad stakla u vlastitoj proizvodnji. Pritisnuo je potom dva odlomljena dijela stakla jedan uz drugi u trajanju od 30 sekundi na sobnoj temperaturi prije nego što se dogodilo “čudo”. Rezultat je, naravno, bio to da se staklo ponovno našlo u jednom komadu.

Takođe, tako spojeni komad rekonstruiranog stakla činio se i vrlo otporan. Demonstraciju tog fascinantnog eksperimenta možete pogledati ispod.

To organsko staklo, slično akrilnom staklu, proizvodi se iz kombinacije polimera, polietera i tioureje ili tiokarbamida. Njihova hidrogena povezanost tako daje staklu samoobnavljajuću sposobnost, tako kaže i samo istraživanje Janagisave.

Drugi su naučnici pokazali neka slična svojstva prije s kaučukom ili gelom, ali je ovaj japanski naučnik prvi do sada koji je do tih svojstava došao samo s jednim tipom stakla, i to tako da ga nije prethodno morao otopiti.

Je li budućnost iz sf filmova iza ugla? Je li to kraj slomljenim zaslonima? Ova bi važna inovacija mogla omogućiti udvostručen ili čak možda utrostručen rok trajanja raznih predmeta od stakla, kao što su automobilsko vjetrobransko staklo ili građevinski materijal, po Janagisavi. Nadajmo se da će tako nekako i biti.

(geek.hr)