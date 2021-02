Jedinstveno otkriće u Pompeji

U Pomeji, antičkom gradu koji je prije dvije hiljade godina "nestao" pod pepelom i lavom vulkana, arheolozi su došli do novog, jedinstvenog otkrića, javlja agencija Ansa.

U iskopinama tog antičkog grada, u takozvanoj vili Čivita Ðulijana, pronađena su izvanredno očuvana kola, za sada jedinstven pronalazak te vrste u Italiji.

Kola su vanredno dobro očuvana, obojena u crveno sa rafiniranim erotski inspirisanim dekoracijama, i ukrasima u kositri i bronzi, otvorima za bukete cveće, čak tragovima jastučića, i otiscima klasja pšenice koji su vidljivi na sjedištu.

Prema riječima direktora arheološkog parka Pompeja Masima Osana, riječ je po svoj prilici o ceremonilajnim kolima, koja su se koristila u procesijama, paradama, posvećenim boginjama Čera i Venera.

Ovo je jedinstveni pronalazak u Italiji do sada. Ostaci sličnih ceremonijalnih kola pronađeni su još u Trakiji, u sjevernoj Grčkoj, na granici prema Bugarskoj.

Pompeja i Heraklijum, dva antička grada na jugu Italije, u podnožju vulkana Vezuva, nestala su prilikom erupcije vulkana 79. godine prije nove ere.

Prvi ostatci gradova otkopani su u 18 vijeku.

Still wrapping my head around the latest incredible discovery of a four-wheeled processional chariot from Civita Giuliana near #Pompeii. The bronze medallion decoration is stunning but I’m still gawping at its four wheels! Image 1:@_MiBACT Images 2-4 @pompeii_sites | Luigi Spina pic.twitter.com/vVkH6leq7V