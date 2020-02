Kada nauka promaši za 5.000 godina

​Za crteže Aboridžina, koji su nađeni na kamenju, smatralo se da su stari 17.000 godina, ali kada su naučnici proučili blato koje su pčele koristile da bi napravile svoje košnice, došli su do zanimljivog zaključka.

Zahvaljujući pčelama određena je starost crteža Aboridžina. Pretpostavilo se da su crteži ljudskih figura koji krase kamena skloništa zapadne Australije, u oblasti Kimberlej, nastali prije 17.000 godina, a možda čak i ranije.

Nove studije naučnika, koji su tu oblast istraživali, donjele su nova saznanja. Prema novijim podacima, crteži bi mogli biti mlađi i nastali su prije 12.700 do 11.500 godina, navodi Science News, prenosi RTS.

Veoma je teško ustanoviti iz kog perioda istorije potiču crteži koji su oslikani na kamenju jugoistoka Azije, u Australiji i na drugim lokalitetima na svijetu.

