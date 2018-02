Kako je Mask šalu pretvorio u 10 miliona dolara?

Manje od nedjelju dana trebalo je Elonu Masku da proda 20.000 bacača plamena preko stranice svoje kompanije za kopanje tunela.

Uz cijenu od 500 dolara, Mask je tako na ideji, koja je krenula kao šala, zaradio 10 miliona dolara od subote, kad je krenula prodaja.

U četvrtak je tako objavio i nove fotografije koje detaljnije prikazuju bacač plamena, a svaki će doći sa serijskim brojem, što bi ih moglo pretvoriti u kolekcionarske primjerke.

Small detail, but each one will come with a serial number from 1 to 20,000 pic.twitter.com/ZBYEYO6zqu

Inače, Maska je histerija oko bacača plamena dobro zabavila, pa je na Twitteru komentarisao da će ovo biti odlično oružje u slučaju apokaliptičnog zombi scenarija.

Kako su bacači plamena postali pravi hit, Mask je svim kupcima odlučio da pokloni i aparat za gašenje požara, kao sasvim prigodan poklon uz vatrenu igračku.

Takođe, neke svjetske carine su izdale obavještenje kako neće dopuštati pošiljke koje u nazivu sadrže "Flamethrower", odnosno bacač plamena, pa je Mask to riješio, tako što je preimenovao u "Not a Flamethrower".

Apparently, some customs agencies are saying they won’t allow shipment of anything called a “Flamethrower”. To solve this, we are renaming it “Not a Flamethrower”.