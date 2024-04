Zamjena pametnog telefona svake dvije godine djelimično je razlog zašto milijarde telefona završe na deponijama svake godine.

Ako bi se postavili ravno jedan na drugi, toliko uređaja bi dosegnulo dalje od Međunarodne svemirske stanice. Međutim, navikli smo se na taj dvogodišnji period, jer operateri često guraju nadogradnje na dvogodišnjim ugovorima, a mnogi manji proizvođači telefona nude podršku za softver samo dvije godine. Ali sada, sa dužim obavezama za softver od strane velikih proizvođača, zajedno sa rastućim zakonodavstvom o pravu na popravku, mnogi noviji telefoni mogu ostati u našim džepovima mnogo duže.

Kako produžiti vijek trajanja vašeg pametnog telefona?

Koristite futrolu

Šanse da će telefon preživeti pad dramatično se povećavaju kada koristite dodatnu zaštitu.

Brinite se o ugrađenoj bateriji (ili koristite power bank)

Budući da je baterija telefona često prva stvar koja pokazuje znakove starenja, vrijedi pratiti preporuke za produžavanje njenog vijeka trajanja. Litijum-jonske baterije ne rade dobro na visokim temperaturama i trebalo bi izbjegavati njihovo punjenje ako je temperatura viša od 35 stepeni - to može brzo degradirati bateriju i čak izazvati kvar. Bolje podnose hladno vrijeme, ali mogu postati tromi kada postane previše hladno.

Ako duže vrijeme skladišite telefon, najbolje je to učiniti sa baterijom na pola punjenja, umjesto punog ili praznog. Zapravo, Li-jonske ćelije duže traju kada manje vremena provode potpuno pražnjene ili pune — zato funkcije optimizacije baterije u iPhone-u i Pixel telefonima odgađaju noćno punjenje do 100 % do otprilike sat vremena prije nego što obično uzmete telefon. I iako je ponekad neophodno brzo napuniti bateriju, sporiji način punjenja kada brzina nije kritična manje će opteretiti ioničke komponente i pomoći u produženju života ćelije.

Ali tokom vremena, svaka baterija će na kraju oslabiti, pa će vam trebati power bank.

Ako zaista želite produžiti vijek trajanja svog telefona, nova interna baterija može biti rešenje. Za Pixel telefone, možete proći kroz Google-ovu zvaničnu stranicu za popravku sa ili bez zakazivanja, ili možete izabrati DIY put pomoću iFixit-ovih Pixel setova za popravku i uputstava. Za iPhone-ove, možete početi sa Apple-ovom zvaničnom stranicom, proći kroz Best Buy ili druge treće strane, ili pokušati sa iFixit-ovim metodama. Samsung takođe ima opciju u internom servisu, ili možete probati Best Buy ili iFixit. Zavisno od toga gdje idete i modela vašeg telefona, cijena za novu bateriju i ugradnju vjerovatno će iznositi između 45 i 150 dolara — još uvijek daleko manje od odlaganja vašeg uređaja za nešto potpuno novo.

Očistite prostor vašeg telefona

Većina savjeta o tome kako očistiti telefon i učiniti ga bržim koncentriše se na jednu stvar: oslobađanje prostora. Operativni sistem vašeg telefona vjerovatno će imati predloge za oslobađanje prostora za skladištenje, poput automatskog uklanjanja nekorišćenih aplikacija ili brisanja poruka starijih od godinu dana. Možete takođe ručno očistiti prostor tako što ćete iz brisati sve aplikacije koje ne koristite. Zatim razmislite o fotografijama i videima koje čuvate lokalno i ili se opredijelite za plaćanje cloud skladišta ili prebacivanje fajlova na računar ili spoljni uređaj za rezervno kopiranje. Možete takođe razmotriti i brisanje bilo koje muzike i filmova koje ste možda preuzeli za offline upotrebu, i brisanje starih poruka i velikih priloga. Dobro pravilo je da držite prostor za skladištenje na oko 80 procenata kapaciteta. Kada ste obrisali i prebacili što možete, restartujte telefon kako bi mu dali šansu da očisti privremenu memoriju.

(PC Press)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.