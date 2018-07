Kina: Grad Tongren prvi proba Maskov suberbrzi hajperlup voz

TONGREN - Kineski grad Tongren prvi je u toj zemlji potpisao ugovor sa američkom kompanijom HTT (Hajperlup transportejšn tehnolodžiz).

Kao superbrzi, futuristički prevoz, koji je kao sopstvenu viziju prvi promovisao još 2013. godine milijarder Ilon Mask, "hajperlup" može da prevozi ljude i teret brzinom i do 1.000 kilometara na čas skoro bez trenja, koristecći kapsule pod pritiskom.



Početni dogovor između HTT i Tongren transportne i turističke investicione grupe pokriva izgradnju probne staze od deset kilometara, prenosi B92.net.



"Deset kilometara je neophodna polazna tačka za sistemsku i putničku optimizaciju prije širenja linije. Sada su sporazumi za deset kilometara najduži zvanični sporazumi za bilo koji sistem hajperlupa. Mi ćemo moći da postignemo nove rekorde brzine na ovoj udaljenosti. Doći ćemo do brzine od 1.079 kilometara na sat", rekao je direktor HTT za odnose sa medijima Ben Kuk.



Navodi se da je HTT takođe potpisao sporazume za hajperlup s Abu Dabijem i Ukrajinom ranije tokom ove godine. Prva hajperlup staza u Tuluzu u Francuskoj počela je da se gradi u aprilu 2018, a prva faza uključiće 320-metarski sistem.



Poznat po neobičnom planinskom pejzažu i ogromnoj kraškoj topografiji, Tongren će služiti kao dobar probni teren za HTT da poboljša način i tehnologiju izgradnje.



"To će biti izazov, ali je sasvim mogcće sa postojecćom tehnologijom", rekao je Kuk.



Tongren se nalazi u pokrajini Guidžou, jednoj od najbrže napredujućih pokrajina u Kini, koja je u posljednjih nekoliko godina za obnavu i nadogradnju infrastrukture uložila više od 100 milijardi dolara. Postala je dom za mnoge kineske i međunarodne tehnološke kompanije, kao što su "Epl", "Alibaba" i "Amazon".