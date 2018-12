Kina gradi "koloniju vještačke inteligencije"

Kineski naučnici planiraju da izgrade baze u dubinama Južnog kineskog mora, a kojom bi upravljali roboti i sistemi vještačke inteligencije.

Baza bi mogla da bude prva "kolonija vještačke inteligencije" na svijetu, a lokacija bi, kako se navodi, trebalo da se nađe na dubini između šest i 11 kilometara ispod površine mora.

Zamišljeno je da na bazi postoje dokovi kao u svemirskim stanicama, sa kojih bi robotske podmornice kretale u istraživačke misije.

Takve aktivnosti bi bile više nego korisne, budući da voda zauzima oko 70 odsto površine Zemlje, od čega je istraženo tek jedan odsto, i ti ponajviše zbog toga što čovjek sve do sada nije imao adekvatnu opremu koja bi mu pomogla da se nosi sa teškim uslovima na velikim dubinama.

Upoznavanje sa stvarima koje se dešavaju na velikim dubinama od velikog je značaja i moglo bi da pomogne u razumijevanju klimatskih promjena, otkrivanju novih životinjskih i biljnih vrsta, čak i u pronalaženju novih lijekova.

U tome bi značajno mogla da pomogne i nova AI kolonija, čija će izgradnja koštati oko 160 miliona dolara, da bi se ta investicija, kako tvrde naučnici, na kraju višestruko isplatila.