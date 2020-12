Kineska podmornica doprla do najdubljeg mjesta na Zemlji

Kineski batiskaf "Fenduši" uspio je da doprije do jednog od najdubljih mjesta na planeti, zaronivši do vrtoglavih mračnih dubina od 10.909 metara, prenosi državna kineska novinska agencija.

Tokom višemjesečne ekspedicije koja je započela 10. oktobra, "Fenduši" je 13 puta zaronio u Marijanskom rovu - najdubljem dijelu svjetskih okeana i najdubljem mjestu na Zemlji koje se nalazi na zapadu Sjevernog Tihog okeana, istočno i južno od Marijanskih ostrva, blizu Gvama.

Tokom osam zaronjavanja kineski batiskaf je uspio da se spusti do dubine od 10.000 metara, a do rekordne dubine "Fenduši" sa posadom je uspio da dopre 10. novembra - ponirući do dubine veće od visine Mont Everesta, objavila je Čajna dejli, kako prenosi portal Lajv sajens.

Svjetski rekord u dubini i dalje drži Viktor Veskovo, američki poslovni čovjek i pomorski oficir u penziji koji je u svojoj podmornici "Limiting factor", prema Ginisovoj knjizi rekorda 26. juna zaronio do dubine od 10.934 metra.

. . . attributes the loss of the submarine to a collision with another vessel (75% chance) or purely mechanical/snorkel failure (25% chance). We are glad that our manned submersible was able to help solve this 52 year-old mystery. Another great capability of this manned system. pic.twitter.com/kcGhkCMyho