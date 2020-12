Kineski avion budućnosti oblijeće Zemlju za samo dva sata

Koristeći se ranijim inovativnim nacrtima američkih konstruktora, grupa kineskih naučnika uspjela je da konstruiše avionski motor koji će biti u stanju da letjelice budućnosti "potjera" do nevjerovatne brzine od oko 19.000 kilometara na sat, odnosno 11.800 milja na čas ili 15,5 maha.

Revolucionarni motor nema pokretne dijelove, već se koristi prethodno dostignutom brzinom aviona koja "gura" vazduh u njegovu komoru. Tamo se odvija miješanje sa hidrogenskim gorivom i dolazi do detonacije, koja potom na zadnjoj strani motora proizvodi potisak koji pogoni letjelicu.

To je princip na kome rade tzv. nabojnomlazni i nadzvučni nabojnomlazni motori (engl. ramjet / scramjet), koji se koriste za pogon raketa još od šezdesetih godina prošloga vijeka.

Kineski "sodramdžet" motor (engl. sodramjet) je modifikovana verzija tih motora kostruisana tako "umjesto difuznog sagorevanja, koristi princip kose detonacije, koja predstavlja jedinstveni fenomen povećanja pritiska u prirodi".

Eksperimentalni podaci pokazuju da model "sodramdžet" motor radi stabilno, da kosa detonacija može da se zaustavi, kao i da sagorijevanje motora može da se kontroliše. Istraživanja pokazuju da je "sodramdžet" perspektivan koncept avionskog motora budućnosti, sposobnog da radi stabilno sa visokom toplotnom efikasnošću u uslovima protoka pri hipersoničnim brzinama, prenosi South China Morning Post.

Jednostavnim jezikom rečeno, to znači da će ovaj motor moći da pogoni letjelicu do brzine od oko 16 maha, odnosno da će avion budućnosti u koji on bude ugrađen moći da obiđe planetu Zemlju za samo dva sata.

Kineski list na engleskom jeziku navodi da su naučnici bili inspirisani proučavnajima svog američkog kolege Ričarda Morisona, nekadašnjeg inženjera NASA, koji je još 1980. godine predlagao neka rješenja koja je trebalo da riješe probleme konvencionalnih nadzvučnih nabojnomlaznih motora, prenosi "Telegraf.rs".

Oni navode da su Morisonove ideje u velikoj mjeri potpuno zaboravljene od strane američke odbrambene industrije, budući da su američke vlasti prepustile istraživanja hipersoničnih tehnologija privatnim kompanijama kao što su Boeing i Lockheed Martin, umesto da ona ostanu pod okriljem NASA.