Kompanija Nike predstavila patike koje se same pertlaju

​Budućnost mobilnosti profesionalnih košarkaša dobila je pojačanje u obliku pametnih patika koje se samostalno pertlaju, te tako utiču na neometano kretanje igrača.

Kompanija Nike najavila je novi proizvod, ali su patike u okviru reklame zamagljene, te se ne vidi kako novi model izgleda, ali se vidi da će moći da se zapertlava preko aplikacije na pametnom telefonu.

Radi se o značajnom poboljšanju u odnosu na model HyperAdapt 1.0 iz 2016. godine, koji nije mogao da se povezuje sa pametnim uređajima, te se patikama upravljalo preko fizičkih tastera koji su se nalazili u okviru samog modela.

Još jedna velika razlika je ta što će novi model imati povoljniju cijenu, te se očekuje da će koštati oko 350 dolara, što je velika razlika u odnosu na 720, koliko je koštao prvi model.

