Kreirana i SOS narukvica protiv nasilja

TUZLA - Aktivnost "Makerspace TUZLA" projekta "IT Week" ovu sedmicu održava se u Njemačkom centru za robotiku - DKR u Tuzli, a učenici Elektrotehničke škole pokrenuli su inicijativu za uspostavljanje koncepta "Makerspace", koji predstavlja prostor u kojem mladi imaju dostupnu opremu i edukatore koji će ih besplatno edukovati o različitim poljima IT sektora kako bi oni ostvarili svoje ideje.

Učesnici projekta prošli su obuku za omladinske lidere "Uči, misli i djeluj!", koju provodi Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Vijeća mladih grada Tuzle. Dobili su zadatak da osmisle lokalnu građansku inicijativu, a učenici su se odlučili za "Makerspace". Dio toga je "IT Week", na kojem svi zainteresovani mladi ljudi mogu dobiti besplatne edukacije iz tri polja IT sektora, odnosno Arduino, C++ i Mit App Inventor.

"To je prostor gdje se nalazi sva tehnička i mentorska podrška za realizaciju neke IT ideje. Danas je u svijetu najrazvijeniji IT sektor, koji vrijedi preko 100 miliona dolara. Naša država izbjegava biti dio sektora i mladi stručnjaci odlaze iz države, a drugi dio mladih upisuje medicinsku školu. Ovaj sektor je mnogo prosperitetniji od bilo kojeg drugog smjera ili zanata", rekao je Almedin Beganović, koordinator projekta "Makerspace" Tuzla.

Ovaj prostor daje priliku mladim ljudima da u širokoj oblasti IT sektora dođu do novih inovacija, razviju nove aplikacije i dostignu nova ostvarenja.

Inače, projekat je započeo tim od šest mladih osoba sa dvije uspješne startap ideje "TraceBrace" i "SMARThome". Posebno je zanimljiv "TraceBrace", projekat koji predstavlja SOS narukvica koja "sprečava nasilje". Kroz podršku UN Women obezbijeđen je dio opreme za "Makerspace", u vrijednosti od 16.000 maraka.

"Ta narukvica kreirana je kao dio projekta za zaštitu žena i djece od nasilja. Narukvica funkcioniše tako što imate aplikaciju te onda pritisnete dugme na narukvici i vaš telefon automatski pošalje poruku vašem sigurnosnom broju, čiji vlasnik može doći da vam pomogne u toj situaciji", rekla je Melisa Kurtić, učenica Elektrotehničke škole Tuzla. Ona se nada da će svoje ideje moći realizovati u BiH.