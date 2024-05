Lansirana raketa sa pogonom na parafinski vosak (VIDEO)

Njemačka firma HyImpulse je uspješno lansirala raketu na pogon parafinskim voskom, koja će moći da prenosi komercijalne satelite.

"Pokazujemo snagu Njemačke kao svemirske nacije, i proširujemo evropski pristup svemiru", saopštio je šef kompanije Mario Kobald.

Dvanaest metara duga i 2,5 tona teška raketa imena "SR75" može da prenosi manje satelite teške do 250 kilograma, i to do visine od 250 kilometara.

Takođe, može i da se kreće na parafinski vosak ili tečni kiseonik.

Parafinski vosak koristi se kao jeftinije i sigurnije alternativno gorivo za rakete, a HyImpulse tvrdi da su uštede do 50 odsto.

Ova Njemačka kompanija koja ima oko 65 zaposlenika objavila je kako je već primila prednarudžbine za lansiranje satelita vrijedne više od 100 miliona evra.

"HyImpulse želi da proširi svoje poslovanje jer raste tražnja za transportom komercijalnih satelita, pa do 2032. želi da postigne prihode od 700 miliona evra", navodi Zimo, prenosi b.92.

